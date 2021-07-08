Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş: “Seramiğin geldiği son noktayı dünyaya yeniden tanıtacağız”

Memleketler arası seramik bölümünün ülkemizdeki başkan markası Kaleseramik, ABD pazarı özelinde dünyanın en değerli ihtisas fuarı olarak kabul edilen Coverings 2021’e katılmaya hazırlanıyor. Kaleseramik fuarda, itibarlı markalarının en yeni ve seçkin koleksiyonları ile birlikte, özgün mimarinin vazgeçilmez materyali Kalesinterflex’ten doğan yeni eser kümesi T-One by Kale’yi de tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunacak. 7-9 Temmuz tarihlerinde Orlando’da gerçekleşecek olan Coverings Fuarı, seramik kesiminin küreseldeki en kıymetli buluşma noktası olarak kabul ediyor.

Türkiye’nin başkan Avrupa’nın 4’üncü dünyanın ise 15’inci büyük seramik karo üreticisi Kaleseramik, Amerika’nın en büyük ve dünyanın en kıymetli seramik fuarları ortasında gösterilen Coverings Fuarı’nda, ömür alanlarını tekrar tasarlayan tabiat dostu, yenilikçi eserleriyle geleceğin mimarisine ışık tutmaya hazırlanıyor.

Her biri alanında öncü markalar olan Kalebodur, Çanakkale Seramik, Edilcuoghi, Edilgres ve T-ONE by Kale’nin yenilikçi eserlerini dünya pazarına sunmaya hazırlanan Kaleseramik, yeni koleksiyonlarıyla birlikte, bilhassa seramik dalında ihtilal niteliği taşıyan Kalesinterflex eseriyle de fuarın ilgi odağı olmayı hedefliyor. Fuarda; seramiğin konvansiyel kullanımını genişleten ve kullanıcılara sınırsız yaratıcılığın kapılarını açan Kalesinterflex’in, yeni kullanım alanları öne çıkacak.

“Amerika’ya geleceğin mimarisini götürüyoruz”

Teknolojinin daima geliştiği, inovasyon ve sürdürülebilirliğin her geçen gün daha da öne çıktığı yapı gereçleri bölümünde, Ar-Ge’nin değerine dikkat çeken Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Hepimiz yalnızca Kaleseramik’in değil, tüm Kale Grubu’nun Ar-Ge’deki başarısıyla gurur duyuyoruz. Zira Ar-Ge’yi ebediyen bizi geleceğe taşıyacak değerli bir köprü olarak, görüyoruz. Bugün; Kaleseramik Ar-Ge Merkezi’mizde, bölüme taraf verecek, inovatif eserlerin tasarımı ve geliştirilmesinin yanında sürdürülebilirlik unsurları doğrultusunda; atıkların önlenmesi, hammaddeden son esere materyal ve süreç iyileştirmeleri, üzere birçok projeyi yürütüyoruz.

Dünyada, Kalesinterflex (porselen levha) teknolojisine yatırım yapan ve bu teknoloji ile üretime geçen birinci şirketiz. Yaklaşık 16 yıldır, insan, teknoloji ve tasarım odaklı yaptığımız geliştirmeler sayesinde; 3, 5 ve 6 milimetre incelik, 100×300, 120×360 santimetre boyut alternatifleri ile Türkiye’nin en ince, en büyük boyutlu ve esneyebilen seramik karosu Kalesinterflex’in üstün özelliklerini kullanarak, dala pek çok yenilikçi eser kazandırdık. Bilhassa son olarak geliştirdiğimiz yeni eser kümemiz T-ONE by Kale eserleri ile Kalesinterflex’i yaşayan yerlerin yenilikçi yüzü haline getirdik. Bugün gelinen noktada ise, dünyanın en büyük seramik karo üreticisi Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiğimiz Kalesinterflex, mutfaklarda tezgâh, banyolarda mobilya, hayat alanlarında masa, TV ünitesi hatta duvar tablosu üzere geniş bir eser yelpazesiyle pek çok farklı alanda kullanılıyor. Kalesinterflex, kullanım alanlarının artmasıyla hem dalımızın önünü açıyor hem de bizim milletlerarası arenadaki en kıymetli oyunculardan biri olma rolümüzü daha da güçlendiriyor” dedi.

“Küresel pazarda büyümeyi hedefliyoruz”

Seramik kesiminin, ülkemizin gerek üretim gerekse de ihracat noktasında dünyada kelam sahibi olduğu bölümlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Altuğ Akbaş, “Türkiye’nin, bugün dünya seramik liginde en kıymetli oyuncular ortasında yer almasında Kaleseramik, büyük ve öncü bir role sahip. Kaleseramik olarak, dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, büyüme maksatlarında de tekrar global pazara odaklanan, ülkemizin bu alanda da önder ve en güçlü markasıyız. Yaşanan tüm aksiliklere karşın, 100’ü aşkın ülkeye 100 milyon doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Bununla birlikte stratejik kıymete sahip ülkelere olan ihracatımızı daha da artırmayı amaçlıyor ve attığımız kıymetli adımlar ile amaçlarımıza tıpkı kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Milletlerarası pazarlarda büyümek için; eser yelpazesi, yüksek kalite standartları, memleketler arası tüketicilerin gereksinimlerini karşılama üzere ögeler kıymetli bir yer tutuyor. Biz de bunun şuuru ile Amerika ve Avrupa’da pazarlama ve satış yapacak, bölgesel ofisler kurma çalışmalarımızı sürüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı