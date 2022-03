Kaleseramik, seramik sektörünün küresel buluşması Coverings 2022’ye hazırlanıyor

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş:

“Sürdürülebilirlik temalı standımızda ‘İyi Bak Dünyana’ mesajı vereceğiz”

Türkiye’nin uluslararası seramik pazarındaki lider firması Kaleseramik, 5-8 Nisan tarihlerinde Las Vegas’ta düzenlenecek ABD’nin en büyük seramik fuarlarından Coverings 2022’ye hazırlanıyor. Seramik sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktası olarak kabul edilen Coverings’te 1995 yılından beri ülkemizi temsil eden Kaleseramik, fuarda prestijli markaları Çanakkale Seramik, Kalebodur, Edilcuoghi, Edilgres ve T-ONE by Kale’nin en yeni ürün ve tasarımlarıyla yer alacak. Kaleseramik sürdürülebilirlik teması odağına alarak #İyiBakDünyana mesajını vereceği standında, katılımcılarına etkileşimi yüksek ve ilham veren özel bir konsept ile deneyim sunacak.

Coverings 2022’nin seramik sektöründe küresel oyuncuları buluşturan çok önemli bir fuar olduğunu belirten Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Özel olarak, hazırlandığımız bu fuarda; prestijli markalarımızın en yeni ürünlerini tanıtmanın yanında, aynı zamanda başlattığımız ‘İyi Bak Dünyana’ hareketi doğrultusunda tüm katılımcılara sürdürülebilirlik üzerine mesajlarımızı vereceğiz. Kaleseramik olarak, yine geleceğin mimarisine ışık tutan ürünlerimiz, özel tasarım standımız ve gezegene sahip çıkma temamızla fark yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.

ABD’nin en büyük, dünyanın ise, sayılı seramik fuarlarından biri olan Coverings’in, her yıl olduğu gibi bu sene de küresel seramik sektörünün en önemli buluşma yeri olması bekleniyor. Türkiye’nin lider Avrupa’nın 6’ncı dünyanın 17’nci büyük seramik karo üreticisi Kaleseramik de bu önemli organizasyona, hayata değer katan sürdürülebilir ürün ve tasarımlarıyla katılıyor.

Prestijli markalarının en yeni koleksiyonlarıyla birlikte, bu yılda özellikle seramik sektöründe devrim niteliği taşıyan Kalesinterflex ürünüyle fuarın ilgi odağı olmayı hedefleyen Kaleseramik fuarda; seramiğin konvansiyel kullanımını genişleten ve kullanıcılara sınırsız yaratıcılığın kapılarını açan Kalesinterflex’in, yeni kullanım alanlarını öne çıkaracak.

Prestjili markalarının en yeni ürünlerini dünya pazarına sunacak

Bu yıl 5- 8 Nisan tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek olan Coverings 2022 için çalışmalarını tamamlayan Kaleseramik; her biri alanında öncü markalar olan Çanakale Seramik, Kalebodur, Edilcuoghi, Edilgres ve T-ONE by Kale’nin en yeni ürün ve tasarımlarıyla yer alacak. Kaleseramik fuarda; özgün mimarinin vazgeçilmez malzemesi Kalesinterflex’ten doğan yeni ürün grubu T-One by Kale ve geleceğin teknolojisini tasarımla birleştiren Sinterflex ürünlerinin yanı sıra yine yüzeyde metalik bir hava yaratan yeni ürün grubu Marmo Metallo ile Çanakkale Seramik’in yeni koleksiyonu Formart ve Urban serisi ürünlerini dünya pazarına sunacak.

Las Vegas’tan tüm dünyaya ‘İyi Bak Dünyana’ mesajını verecek

Katıldığı fuarlarda, aynı zamanda stant tasarımına da özel önem veren ve stantları ile fark yaratan Kaleseramik; Coverings 2022’de yine özel bir stant konsepti ile yer alacak. Kaleseramik Konsept ve Tasarım Bölümü’nün imzasını taşıyan 112 metrekarelik standında; Kale Grubu’nun daha iyi yaşamın inşası için başlattığı “İyi Bak Dünyana” hareketi çerçevesinde, katılımcılarına etkileşimi yüksek ve ilham veren özel bir konsept ile deneyim sunmaya hazırlanıyor.

“Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda çok iyi bir yıl geçirdik”

2021 yılında faaliyet gösterdikleri karo, vitrifiye ve armatür pazarlarında, pazarın üstünde bir büyüme gösterdiklerini vurgulayan Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Yurt içi pazarlarda olduğu gibi, yurt dışı pazarlar da büyüme ve karlılık alanında başarılı bir yıl geçirdik. Özellikle ihracat noktasında 2022 yılı sonu itibariyle 150 milyon dolara ulaşma gibi bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak adına da Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde, pazarlama ve satış yapmak üzere bölgesel ofisler kurmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Pandeminin etkisinin azalacağını düşündüğümüz önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımızı daha da hızlandırmayı planlıyoruz. Dünyanın dört bir yanında ürünlerini, 100’ün üzerinde ülkeye ihraç eden bir şirket olarak amacımız; ihracattaki başarımıza yeni bir halka eklemek ve Kaleseramik’i küresel pazarın lider firmalarından biri haline getirmek” diye konuştu.

“Coverings’de ürün, stant ve temamızla fark yaratmak istiyoruz”

“Bunun için de uluslararası ihtisas fuarlarını önemli bir araç olarak görüyoruz. Sektörün alıcı ve satıcı taraflarını buluşturan bu fuarlar; bizim için hem yeni ürünlerimizi tanıtmak hem uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşmak adına çok önemli bir görevi görüyorlar. Fuarların bu özelliğinden faydalanarak, yurt dışında daha fazla insana ulaşmaya ve ürünlerimizi daha uzak pazarlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Coverings de seramik sektöründe küresel oyuncularını bir araya geldiği çok önemli bir fuar. Bu nedenle de Las Vegas’ta bu yıl düzenlenecek Coverings 2022’ye özel olarak hazırlandık. Fuarda, prestijli markalarımızın en yeni ürünlerini tanıtmanın yanında, aynı zamanda başlattığımız ‘İyi Bak Dünyana’ hareketi doğrultusunda tüm katılımcılara sürdürülebilirlik mesajı vereceğiz. Kaleseramik olarak, bu fuarda da yine geleceğin mimarisine ışık tutan ürünlerimiz, özel tasarım standımız ve gezegene sahip çıkma temamızla fark yaratacağımıza inanıyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı