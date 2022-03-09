“Kalktık göç eyledik…”

“GÖÇ” Konulu 26’ncı GELENEKSEL FOTOĞRAF YARIŞMASI

ödülleri Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin büyülü atmosferinde sahipleriyle buluştu…

Aktiffelsefe Kültür Derneği tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 5 Mart 2022 Cumartesi günü, fotoğraf sanatçıları ve sanatseverlerin katılımıyla Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması, Anadolu Toprakları üzerinde mevcut ve kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirasın, yöresel ve etnik geleneklerin ve değerlerin belgelenerek yaşatılması, hatırlatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra fotoğraf sanatını ve belgesel fotoğrafçılığını desteklemeyi amaçlıyor.

Kültürel mirasımızı her yıl farklı bir yönüyle ele alan yarışmayı bu yıl “Göç” temalı 668 fotoğraf ile 146 fotoğraf sanatçısı renklendirdi. Yarışmanın deneyimli jürisi tarafından bu yıl ödüle layık görülen sanatçılar ve eserler: Siyah-Beyaz Dalında: Hülya ÜNSAL 1.lik İsimsiz Ömer ŞAHİN 2.lik Göçmenler Ömer ŞAHİN 3.lük Mülteci Anne Özkan BİLGİN Mansiyon Göç Sınır Ayhan APAYDIN Jüri Özel Ödülü İsimsiz Renkli Dalında: Adem GÜNEY 1.lik İsimsiz Hüseyin KAYIKÇI 2.lik İsimsiz Ayses UNGAN 3.lük Karaya İlk Ayak Semih SERT Mansiyon Göç Birol KIRAÇ Jüri Özel Ödülü Zor Hayat 4 Yarışma sergisi 19 Mart 2022 tarihine kadar Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı