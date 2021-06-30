Kalorilerin hızlı kesilmesi çok fazla kas kaybına yol açıyor

Diyetisyen Özden Örkçü, yaz döneminin başlaması ve olağanlaşma adımları ile bir arada kilo kaybetme konusunda toplumsal medyada da birçok paylaşım yapıldığını söyleyerek kelamlarına şöyle devam etti: “Kilo kaybı ve yağların kasa çevrilebileceği ile ilgili hakikat bilinen birçok yanlış bilgi mevcut. Yağlar bilindiği üzere kilo oluşumunda en büyük etken. O nedenle yağ hücrelerini kıymetlendirmekte yarar var. Yağ hücreleri mikroskop altında soğanlı küçük küreler üzere görünür. Bedendeki başka hücreler üzere her birinin bir hücre zarı ve bir çekirdeği vardır. Her biri tek bir gliserol molekülüne bağlı üç yağ asidi molekülünden oluşan depolanmış trigliserit damlacıklarından oluşuyor. Yeni doğan bebeklerde yüksek seviyede kahverengi yağ bulunuyor ve bu yağ düzeyleri yaşla birlikte düşmeye başlıyor. Yetişkinlerde ise kahverengi yağ kümeleri daha çok boyun ve köprücük kemiği etrafında bulunuyor. Kahverengi yağ hücrelerinin sahip oldukları mitokondriden ötürü etkin bir formda kalori yaktıkları biliniyor.”diyor.

Yağ suya ve karbondioksite dönüşüyor

Kilo kaybının çoklukla çok fazla kilo olduğunda süratli gerçekleşebildiğini belirten Örkçü, “Kilo ve yağ kapasitesi düştükçe bu kayıp azalıyor. Yağ kaybedildiğinde bedendeki yağ, suya ve karbondioksite dönüşerek akciğerler ve idrarla dışarı atılıyor. Yağ, yağ hücrelerinden çıktıkça bu hücreler küçülüyor lakin kilo verildiğinde bile büsbütün kaybolmuyorlar. Tekrar büyümeleri gerektiğinde kilo alımına kadar beklemede kalıyorlar.” dedi.

Yağ hücreleri kasa çevrilemez

Yağ hücrelerinin küçültülebildiğini fakat kasa çevrilemediğini vurgulayan Diyetisyen Özden Örkçü, “Kas, uyku halinde bile günün her saati kalori yakan faal bir dokudur. Yağ, yalnızca fazla gücün depolanmasıdır. Sağlıklı kalmak için bir ölçü beden yağına gereksinim vardır lakin çok fazla yağ alındığında bel, kalça ve basen kısmında toplanmaya başlayacaktır. Yüksek proteinli bir diyet uygulamak kasları beslemeye yardımcı olabilir ve sağlıklı bir kalori açığı yaratılarak yağların yıkımına yardımcı olunabilir. Ama kalorilerin çok süratli kesilmesi metabolizmanın yavaşlamasına ve çok fazla kas kaybetme riskine yol açılabilir.” ikazında bulundu.

Kaslara yağ diyeti uygulanamıyor

Kaslara yağ diyeti diye bir uygulamanın bulunmadığını belirten Örkçü, “Tavuk, dana eti, balık, fasulye, yumurta, yoğurt, hindi ve mercimek üzere yağsız, tıpkı vakitte protein kaynakları bakımından varlıklı besinlerin olduğu bir diyete sahip olmak kasların tamiratı, büyümesi ve bakımı için protein gerekli olduğu için kas yapmada yahut müdafaada yardımcı olurlar. Bununla birlikte fazla kalori alınmasına neden olacak kadar protein tüketilmesi kalorilerin yağa dönüşmesine neden olacaktır.” diye konuştu.

Hibya Haber Ajansı