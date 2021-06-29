Kalp Dostu Yulaf Vücuda Sağlık Katıyor

Yulaf, varlıklı besin kıymetleri, uzun mühlet tok tutması ve sıhhate yararları nedeniyle günümüzün tanınan besinleri ortasında yer alıyor. Sağlıklı ve lezzetli yiyecekler hazırlamak isteyenlerin birinci tercihi olan yulaf, tatlı ya da tuzlu tanımlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. N. Sinem Türkmen, yulafın sıhhate yararları hakkında bilgi verdi.

Yulaf ( Avena sativa), tohumları için yetiştirilen bir tarım bitkisidir. Dünya tahıl üretim istatistiklerinde buğday, mısır, pirinç, arpa ve sorgumdan sonra altıncı sırada yer almaktadır. Yulaf saf haliyle glüten içermeyen bir tahıldır. Şayet üretildiği ortamda glütenli bir besinle teması olursa glütensiz olma özelliğini kaybetmektedir. Yulaftan elde edilen yulaf sütü bitkisel süt kaynakları ortasında yer almaktadır.

Güçlü bir fosfor ve lif kaynağı

80 gram yulaf yani 8 yemek kaşığı yulaf, günlük fosfor, B1 vitamini ve lif gereksiniminin 40’ını, magnezyum gereksiniminin 35’ini, bakır, çinko ve demir muhtaçlığının 20’sini karşılamaktadır. Yulaf hem çözünür hem de çözünmez lifler içerir. Yulafın diyete dahil edilmesi, varlıklı makro ve mikro besin unsurları, çözünür lif (β-glukanlar) ve yakın vakitte keşfedilen yulaf polifenolikleri nedeniyle sıhhate faydalı tesirler sağlamaktadır.

Yüksek tansiyon ve kolesterole yeterli geliyor

Yapılan bilimsel çalışmalarda yulaf kaynaklarının (yulaf kepeği, yulaf ezmesi ve tam yulaf unu dahil) tüketiminin toplam kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL) konsantrasyonlarını azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıyeten, avenantramid olarak bilinen yüksek antioksidan içeriği sayesinde bedende nitrik oksit üretimini artırarak kan basıncı düzeylerini düşürmeye de yardımcı olmaktadır. Nitrik oksit molekülü, kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur ve daha yeterli kan akışına yol açar. Bu nedenle yüksek tansiyon ve kolesterol hastaları her gün kesinlikle yulaf tüketmelidir.

Kan şekeri seviyesini düşürüyor, uzun müddet tok tutuyor

Yulaf, içerdiği beta-glukanın midenin boşalmasını ve glukozun kanda emilimini geciktiren kalın bir jel oluşturma özelliği sayesinde, bilhassa fazla kilolu yahut Tip 2 diyabetli şahıslarda kan şekeri seviyelerini düşürmeye ve insülin hormonun aktivitesinin güzelleşmesine yardımcı olmaktadır. Yulaf içerdiği çözünmeyen lif sayesinde, kabızlığı azaltarak bağırsak sıhhatini güzelleştirir. Kilo idaresi için de tüketimi epeyce kıymetlidir. İçerdiği lif ölçüsü sayesinde uzun müddet tokluk sağlar, daha sonraki öğünlerde besin alımının azalmasına neden olarak kilo kaybetmek isteyen bireylerin porsiyon denetimi sağlamasına yardımcı olur.

Tok tutan kahvaltılık çıtır yulaf

Materyaller:

1 bardak ceviz/badem/fındık ( isteğe göre)

2 bardak yulaf ezmesi

2 adet olgunlaşmış büyük muz (püre halinde)

1 bardak kuru meyve

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tarçın

Yapılışı:

Fırını evvelce 150 derecede ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kâğıt yerleştirin. Büyük bir kapta tüm materyalleri (kuru meyveler hariç) düzgünce karıştırın. Materyalleri tepsiye yayıp fırına verin. Her 10 dakikada bir tepsiyi çıkarıp gereçleri karıştırın. Toplam 30 dakika yulaflar kızarana kadar pişirin. En son kuru meyveleri de ekleyip karışımı soğumaya bırakın. Soğudukça kıtırlaşacaktır. Kahvaltınızda yahut orta öğünlerinizde 1 dilim ekmek yerine 3 yemek kaşığı çıtır yulafı, 1 kâse süt yahut yoğurt ile tüketebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı