Kalyon PV, Solarex İstanbul’da Yerini Alıyor

Temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılmayı hedefleyen Kalyon PV, 7-9 Nisan tarihleri arasında sektörün en önemli buluşmalarından biri olan Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’na (Solarex İstanbul) katılıyor. Kalyon PV, geliştirdiği inovatif ürünlerini ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşturuyor.

Türkiye’nin tek, dünyanın ise sayılı entegre güneş paneli üreticisi Kalyon PV, son teknoloji ile geliştirdiği ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği yenilikçi ürünlerini, Türkiye’nin ilk ve tek güneş enerjisi temalı fuarı Solarex İstanbul’da sergiliyor. 7-9 Nisan tarihleri arasında güneş enerjisi sektörünün yurt içi ve yurt dışı temsilcilerini ağırlayacak olan fuar, bu yıl 14’üncü kez düzenleniyor.

Geliştirdiği yenilikçi ürünleri Solarex İstanbul’da 9’uncu salonda ziyaretçilerinin beğenisine sunacak olan Kalyon PV, aynı güçteki bir modülden 20 yıl boyunca daha fazla enerji üretmeye yarayan Galyum Katkılı LID Free modüllerinin ilk prototipini Solarex fuarında katılımcılarla buluşturuyor. İnovatif ve yenilikçi bir teknolojiyle oluşturulan bu modüller ilk günkü performansını kaybetmeden sahada faaliyet gösterme özelliğine sahip. Gerçekleştirilecek sertifikalandırma süreçleri sonrasında fabrikamızdan çıkan tüm panellerin Galyum katkılı LID Free özelliğinde olması hedefleniyor.

Ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya gelinecek olan Solarex İstanbul, yarattığı iş birliği potansiyeli ile güneş enerjisi sektörünün gelişmesi adına önemli fırsatları bünyesinde barındırıyor. Gelecek kuşaklara daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için gerekli kararlılık, motivasyon ve enerji ile yarınlar için bugünden çalışmaya devam eden Kalyon PV, bu fuarda önemli anlaşmalara imza atmaya hazırlanırken, yenilenebilir ve temiz enerji alanında Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için desteğine tüm gücüyle devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı