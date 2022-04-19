Kampanyaya kitap bağışı artık daha kolay

“Her Mahalleye Bir Kütüphane” dayanışması sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası için kitap bağışı artık daha kolay. İzmirliler bundan böyle belirli metro istasyonları ve iskelelerdeki kumbaralar aracılığıyla da bağışlamak istedikleri kitapları teslim edebilecek.

“Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyasında kitap teslim noktalarının sayısı arttırıldı. İzmirlilerin kampanyaya katılımını kolaylaştırmak için Fahrettin Altay, Konak, Üçyol ve Bornova metro istasyonlarına, Konak, Karşıyaka ve Bostanlı iskelelerine kitap kumbarası konuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı kampanyaya İzmirliler birinci el ve ikinci el kitapla destek olabiliyor. Ancak kampanya kapsamında ansiklopedi kabul edilmiyor. Bağışçıların yıpranmamış, yırtılmamış ve okunabilir kitaplarını kitap teslim noktalarına bırakması ya da kitap kumbaralarına atması isteniyor. Kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tasnif ediliyor ve muhtarlık kütüphanelerine gönderilmek üzere hazırlanıyor. Hedef ilk etapta talepte bulunan muhtarlıklara 50 kütüphane kurmak.

Kampanya destek noktaları:

Metro istasyonları (Fahrettin Altay, Konak, Üçyol ve Bornova)

İskeleler (Konak, Karşıyaka ve Bostanlı)

Kent Kütüphanesi, Alsancak

Şato Kütüphanesi, Konak

Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi, Alsancak

Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi, Buca

Güzelbahçe Kütüphanesi, Güzelbahçe

Işılay Saygın Kütüphanesi, Buca

İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi Kütüphanesi, Sasalı, Çiğli

Vapur Kütüphaneleri: Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru, Fethi Sekin Arabalı Vapuru ve Uğur Mumcu Arabalı Vapuru

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Konak

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti, Bornova

Yasemin Kafe, Bostanlı

Eşrefpaşa Hastanesi Karşıyaka Polikliniği

İZSU Genel Müdürlüğü Balçova hizmet binası

Başkan Soyer’in çağrısı karşılık buldu

Başkan Soyer 200 kitap bağışıyla kampanyanın ilk destekçisi olmuştu. Başkan Soyer İzmirlileri ve kurumları kampanyayı büyütmeye çağırarak ziyaretçilerinden de çiçek ve hediye yerine kitap getirmelerini istemişti. Başkan Soyer’in çağrısı karşılık bulmuş, aralarında İspanya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Héctor Castañeda, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Kent Konseyi yönetimi, İzmir Özel Türk Koleji erkek basketbol takımı sporcuları ve İzmir Seyyar Satıcılar Derneği üyelerinin de bulunduğu pek çok ziyaretçi kitap getirmişti. İzmirli akademisyen ve yazar Münci Kapani’nin ailesi ise 1993’te kaybettiğimiz yazarın 400 kitabı ile dayanışmaya katılmıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı