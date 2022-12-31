‘Kamu çalışanına vergi yüzde 15’e sabitlenmeli’

BURSA (İGFA) – Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelecek yıla ilişkin ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesine ilişkin detayları paylaşmasının ardından Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar açıklanan matrahların düşük kaldığı ifade ederek çağrıda bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, vergi dilimi artışının açık ve net bir şekilde beklentiyi karşılamadığını belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanlığı gelir vergi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya çıkardı. Oysaki açıklanan bu rakamlar, 2022’de uygulanması gereken rakamlardır. Bakanlık şu ana kadar vergi dilimi belirlemesini yeniden değerleme oranında yapmamıştır. Halbuki ilk dilim ve diğer dilimler için açıklanan rakamın en az iki katı olması gerektiği ortadadır. Bu düzenleme ile kamu çalışanları maalesef yine yüksek vergi ödeyecektir” diye konuştu.

“YAPILACAK ZAM DA EN AZ ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM ORANINDA OLMALIDIR”

Bu konuda taleplerini yineleyen Başkan Acar, “Bu konudaki talebimizi yineliyoruz; kamu çalışanına vergi yüzde 15’e sabitlenmelidir. Diğer kesimlerden, beyana dayalı olduğu için, toplanmakta zorlanılan gelir vergisi, kamu çalışanlarından yüzde 27 ‘lere varan oranlarda ikinci altı ayda yüzde 12’lere varan oranda fazla alabilecek şekildeki düzenlemelerle alınması ve kaşıkla verip kepçeyle alma uygulamasından da vazgeçilmelidir. Diğer yandan Ocak ayında kamu çalışanına yapılacak zam da, en az asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı, seyyanen zam ve refah payı da muhakkak verilmelidir” diye konuştu.