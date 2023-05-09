Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine zam oranını açıkladı. “Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz” diyen Erdoğan, diğer kalemlerdeki artışları da duyurdu.

ANKARA (İGFA) – Kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam oranını açıkladığı konuşmasında, çalışma hayatının kıymetli temsilcilerini ve bunun yanında onların uzandığı tüm aile efradı düşünerek hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Erdoğan, kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldığını belirterek, “En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin TL’ye çıkartıyoruz” dedi. Erdoğan, artışa gidilen diğer kalemleri de açıkladı.

“YÜZDE 45 ZAM YAPIYORUZ”

“Bugün imzalanacak protokol ile kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir” diyen Erdoğan, “Epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz. Başkaca iş pirimi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşme ile getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet anlayışıyla işçilerinin yanında olduğuna dikkati çekerek, “Toplu pazarlık süreci sonunda kamu işçilerimizin ücretlerine %45 zam yapıyoruz. En düşük ücret 15 bin TL oldu. Hayırlı olsun!” paylaşımında bulundu.

Kaynak : İGFA