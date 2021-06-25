Geçtiğimiz günlerde 8 onkoloji uzmanının bir ortaya gelerek kanser hastaları için seslendirdiği ‘’Yalnız Değilsin’’ müziğinin kelam ve müziğini yazan ünlü Onkolog Dr. Tayfun Hancılar, kanser hastaları için bir başucu kitabı yazdı. ‘’Kanser Bitti! Ya Şimdi’’ kitabı aslında kanser hastaları kadar sağlıklı hayat amaçlayanlar için de bir rehber niteliği taşıyor.

‘’Yazılmış birçok kanser kitabı, kanser tedavileri ve beslenme üzerine bilgiler içeriyor. Meğer bu kitap kanser hastalarının tedavileri sonlandıktan sonra nasıl yaşamaları gerektiğine dair bir yol haritası’’ diye tanımlıyor kitabını Dr. Tayfun Hancılar.

Çoklukla tedaviler esnasında yakın etrafları ve tabipleri tarafından bir muhafaza alanı içinde yaşayan hastalar tedavi bittikten sonra aslında daha güç bir sürece ve çoğunlukla daha yalnız başlıyorlar. Ve akıllarında doğal olarak çok sayıda soru işareti taşıyorlar.

Kanser Bitti! Ya Artık?

Bu kitapta olabildiğince az tıbbi tabirler kullanılarak kanser hastalarının nasıl yaşamaları gerektiğine dair tavsiyeler var. Nasıl spor yapacaklarından, cinsel hayatlarını nasıl düzenleyeceklerine, nasıl besleneceklerine kadar farklı hususta yol gösteriyor.

Kitapta tıpkı vakitte cep telefonları, gerilim, güneş kremleri üzere şimdiki ve aslında toplumun genelini ilgilendiren hususlarda da gerekli bilgiler var.

Dr. Hancılar 32 yıllık onkoloji geçmişinde başından geçen anıları da kitabına eklemiş.

Dr. Hancılar ‘’Bu kitabı gereksiz ve karmaşık bilgilerden arındırarak ve lafı dolandırmadan, en net, en anlaşılır formda yazmaya çalıştım. Masanın öbür yanındaki önemli beyaz önlüklü tabip değil, yanlarındaki dostları olmaya çalıştım’’ diye anlatıyor…

Kanser Hastalarından Mektuplar

Kitapta tıpkı vakitte daha evvel kanser tedavisi görmüş kanser hastalarının birinci ağızdan tedavi sonrası yaşadıkları süreçleri içeren mektuplar da var. Mektuplarda kanser hastalığını yaşayan hastaların tedavi bitimi sonrası hissettikleri ve yaşadıkları anlatılıyor. ‘’Kanser Bitti! Ya Artık ‘’kitabı kanser tedavisi olanlar kadar sağlıklı yaşamaya değer verenler için de tavsiye ediliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı