Kanser hastaları nasıl beslenmeli

Kanser hastaları neler tüketmeli?

Listemizde birinci sıra doğal beslenmeye ilişkin. Mümkün olduğu kadar organik eserleri tercih edeceğiz. Zerdeçal, zencefil üzere baharatlarla sarımsak ve limonu mutfağımızın başköşesine koyalım. Binbir sıkıntıya deva çörek otunu soğuk sıkım olarak alıp sabah öğlen akşam birer çay kaşığı içebiliriz. Her öğünden sonra bir yemek kaşığı yepyeni zeytinyağı tüketebiliriz, sindirim için de birebirdir. Bağışıklık güçlendirici kelle paça çorbasını her gün içebiliriz, bol limon ve sarımsak ekleyebiliriz. Kuruyemişler hayatımızın değerli bir kesimi olsun, her gün bir küçük kase karışık taze kuruyemiş yararlı olacaktır. Günde 3 adet acı badem tüketelim, fazlası ziyanlı olabilir. Brokoli başta olmak üzere mevsim sebzelerini çokça tüketelim. Mesken imali yoğurt ve konut üretimi kefir en büyük dostumuz olsun. Günde 3 bardak yeşil çay tüketebiliriz.

Bu beslenme listesi yalnızca tekliftir. Var olan tedavinizi aksatmadan raporlarınıza nazaran daha seçici bir beslenme listesi oluşturmak gerekmektedir.

Kanser hastaları nelerden uzak durmalı?

Kanserin ana sebeplerinden biri olan alkol ve sigara bu hastalığa yakalandıktan sonra asla kullanılmaması gerekenler listesinde birinci sırada.

Şekerden mümkün olduğu kadar uzak durmalıyız lakin büsbütün kesmeyeceğiz. Beynimizin şekerle beslendiğini unutmayalım kâfi ki doğal şeker tüketelim.

Yağlı yiyeceklerden uzak duralım, bilhassa kemoterapi alan hastalarda mide bulantılarının artmasına sebep olabilmektedir.

Unlu mamullere de veda edelim. Ekmek, makarna, pasta, börek, çöreğe tedavimiz bitene kadar orta verelim. İlla ekmek tüketeceksek siyez buğdayı ya da tam buğday ekmeği tavsiye ederim.

Margarin üzere katı yağlardan uzak duracağız, tercihimiz zeytinyağı olmalı.

Market alışverişimize dikkat edeceğiz. Raf ömrünün uzaması gayesi ile katkı unsuru içeren hiçbir eseri almayacağız.

Hormonlu meyve-sebzelerden uzak duracağız, mevsiminde üretilen doğal meyve zerzevatları tüketeceğiz.

Kızartmalar yerine haşlamaları tercih edeceğiz.

GDO içeren hiçbir eseri tüketmeyeceğiz. Bu, aslında sağlıklı beşerler için de geçerli.

Kola üzere asitli içecekleri hayatımızdan çıkaracağız.

Hibya Haber Ajansı