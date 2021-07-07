Kanserde bütüncül tedavi yaklaşımı

Fitoterapi Uzmanı Dr. Şenol Şensoy kanser tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi üzere tekniklerin yanında fitoterapi yani tıbbi bitki özlerinden de faydalanmanın kıymetine dikkat çekti.

Kanser birçok istikameti ile öbür hastalıklardan ayrışmaktadır. Birçok hastalık bir tedavi tekniği ile yani bir ilaç ya da bir ameliyat ile çözülebilirken kanserde birden fazla tedavi tekniği birebir anda uygulanmaktadır.

Tedavide Birinci Adım Kanseri Yeneceğine İnanmak

Bir örnekle hareket edecek olursak; karaciğer metastazı olan bir kolon kanseri hastasını ele alalım. Birinci tedavi aslında bütün tekniklerden evvel hastaya moral verilmesi olacaktır. Hastanın kanseri yeneceğine hem kendisi hem de yakınları kalben, fikren inanmalıdır. Bu manada profesyonel ruhsal dayanak yerinde olacaktır.

Kanserde Kemoterapi Adımı

2. adım ameliyat olabilirdi lakin hastalık 4. evreye yükseldiği için ameliyat bir seçenek olmaktan çıktı. Bir sonraki adım onkoloji hekimlerinin denetiminde hastaya kemoterapi verilmesi olacaktır. Lakin 4. evrede kemoterapi tek başına kâfi olmayabilir, ekstra formüller de devreye girmeli.

Kemoterapi-Radyoterapinin Yanında Fitoterapi

Fitoterapi yani profesyonel manada bitkisel tedavi işte bu noktada kesinlikle değerlendirilmeli. Kemoterapi ile birebir anda kullanılabilecek ve kanserde tesirli bitki özlerinden faydalanmak gerekiyor. Bunlar hem kemoterapinin aktifliğini artırmada hem de kemoterapinin halsizlik, yorgunluk, mide bulantısı üzere yan tesirlerini minimize etmede yararlıdır.

Bitkisel Tedavi Profesyonel Ellerde Yapılmalı

Bugüne kadar dünya çapında yüzlerce üniversitede binlerce bitkinin kanser üzerindeki tesirleri incelenmiş ve 100’den fazla bitkinin kanserdeki tesirleri ispatlanmıştır. İşte bu bitki özlerinin yanlışsız formüller ve hakikat dozlarla hastalara verilmesi 4. evre kanser hastalarında dahi güzelleşme sürecine katkı sağlamaktadır. Artık birçok onkoloji uzmanı da kemoterapi sürecinde bitkisel tedavi önermekte. Buradaki kaide bu işin ilmini okumayan, aktarvari çalışmalar yapanlardan değil de, fitoterapist tabiplerden bitkisel tedavi alınmasıdır.

Sıhhat Bakanlığı’nın Getat Ünitesi

Sıhhat Bakanlığının GETAT ünitesi 2014 yılında tabiplere fitoterapi uygulama yetkisi verdi.

İlgili kursları tamamlayan ve sertifika alan hekimler bugüne kadar hastalarında ümit verici sonuçlar elde etti.

Kanserde Bitkisel Tedavi Ne Kadar Müddette Tesir Eder?

Hastamıza dönersek, bitki özleri sayesinde güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşacaktır. Kemoterapi ve fitoterapiyi birebir anda kullanan 4. evre karaciğer metastazlı kolon kanseri hastamızda birinci 3 ayda hoş bir ilerleme kaydettiğimizi görebiliriz. Her hastanın bünyesi farklı olduğu için kesin bir tedavi müddeti elbette verilemez lakin birinci 3 ayın sonunda çekilen pet sineması kitlelerde küçülmeyi bize gösterecektir. Tedavide yol haritası buna bağlı olarak çizilecektir. Tedavilerin yanısıra önerilen beslenme formülleri de sürece katkı sağlayacaktır. 6-9 aylık tedavinin sonucunda kitlelerin büsbütün temizlendiğini düşünsek dahi fitoterapi ve beslenme tekliflerine devam edeceğiz.

Kanserin Nüksetmesini Önlemede Fitoterapi’nin Tesiri

Kanserin nüksetmesini önlemek için hem aralıklarla onkolojik muayeneleri ve görüntülemeleri eksik etmeyeceğiz hem de fitoterapist tabiplerden aralıklarla takviye almaya devam edeceğiz. İşte bu formülleri uygulayan bir hastanın kanserden korkmasına gerek kalmaz. Siz siz olun kanserden değil eksik tedaviden korkun.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı