Kanserde bütüncül tedavi yaklaşımı

Kanser birçok tarafı ile öbür hastalıklardan ayrışmaktadır. Birçok hastalık bir tedavi tekniği ile yani bir ilaç ya da bir ameliyat ile çözülebilirken kanserde birden fazla tedavi tekniği birebir anda uygulanmaktadır.

Bir örnekle hareket edecek olursak; karaciğer metastazı olan bir kolon kanseri hastasını ele alalım. Birinci tedavi aslında bütün tekniklerden evvel hastaya moral verilmesi olacaktır. Hastanın kanseri yeneceğine hem kendisi hem de yakınları kalben, fikren inanmalıdır. Bu manada profesyonel ruhsal dayanak yerinde olacaktır.

Kanserde kemoterapi adımı

2. adım ameliyat olabilirdi fakat hastalık 4. evreye yükseldiği için ameliyat bir seçenek olmaktan çıktı. Bir sonraki adım onkoloji tabiplerinin denetiminde hastaya kemoterapi verilmesi olacaktır. Lakin 4. evrede kemoterapi tek başına kâfi olmayabilir, ekstra yollar de devreye girmeli.

Kemoterapi-Radyoterapinin yanında fitoterapi

Fitoterapi yani profesyonel manada bitkisel tedavi işte bu noktada kesinlikle değerlendirilmeli. Kemoterapi ile tıpkı anda kullanılabilecek ve kanserde tesirli bitki özlerinden faydalanmak gerekiyor. Bunlar hem kemoterapinin aktifliğini artırmada hem de kemoterapinin halsizlik, yorgunluk, mide bulantısı üzere yan tesirlerini minimize etmede yararlıdır.

Bugüne kadar dünya çapında yüzlerce üniversitede binlerce bitkinin kanser üzerindeki tesirleri incelenmiş ve 100’den fazla bitkinin kanserdeki tesirleri ispatlanmıştır. İşte bu bitki özlerinin gerçek formüller ve yanlışsız dozlarla hastalara verilmesi 4. evre kanser hastalarında dahi düzgünleşme sürecine katkı sağlamaktadır. Artık birçok onkoloji uzmanı da kemoterapi sürecinde bitkisel tedavi önermekte. Buradaki kaide bu işin ilmini okumayan, aktarvari çalışmalar yapanlardan değil de, fitoterapist tabiplerden bitkisel tedavi alınmasıdır.

Sıhhat Bakanlığı’nın Getat Ünitesi

Sıhhat Bakanlığının GETAT ünitesi 2014 yılında tabiplere fitoterapi uygulama yetkisi verdi.

İlgili kursları tamamlayan ve sertifika alan hekimler bugüne kadar hastalarında ümit verici sonuçlar elde etti.

Hastamıza dönersek, bitki özleri sayesinde güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşacaktır. Kemoterapi ve fitoterapiyi tıpkı anda kullanan 4. evre karaciğer metastazlı kolon kanseri hastamızda birinci 3 ayda hoş bir ilerleme kaydettiğimizi görebiliriz. Her hastanın bünyesi farklı olduğu için kesin bir tedavi müddeti elbette verilemez lakin birinci 3 ayın sonunda çekilen pet sineması kitlelerde küçülmeyi bize gösterecektir. Tedavide yol haritası buna bağlı olarak çizilecektir. Tedavilerin yanısıra önerilen beslenme formülleri de sürece katkı sağlayacaktır. 6-9 aylık tedavinin sonucunda kitlelerin büsbütün temizlendiğini düşünsek dahi fitoterapi ve beslenme tekliflerine devam edeceğiz.

Kanserin nüksetmesini önlemek için hem aralıklarla onkolojik muayeneleri ve görüntülemeleri eksik etmeyeceğiz hem de fitoterapist hekimlerden aralıklarla takviye almaya devam edeceğiz. İşte bu formülleri uygulayan bir hastanın kanserden korkmasına gerek kalmaz. Siz siz olun kanserden değil eksik tedaviden korkun.

Hibya Haber Ajansı