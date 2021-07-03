İlk çeyrekte 2,9 milyon DDOS saldırısı gerçekleşti

İlk çeyrekte 2,9 milyon DDOS saldırısı gerçekleşti

 Teknolojinin gelişmesi ile trendlerin ve hizmetlerin değişmesi gündeme dair odak noktalarımızın farklılaş
Ana Sayfa Ekonomi 3 Temmuz 2021 9 Görüntüleme

KAP duyurusu

KAP duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.

Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirimi’nin 12-(4). hususu yeterince yapılan açıklama şöyle:

Hibya Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Türkiye’nin en iyi işverenleri Ulusal Sertifika Günü’nü kutlayacaklar

Türkiye’nin en iyi işverenleri Ulusal Sertifika Günü’nü kutlayacaklar