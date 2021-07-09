KAP duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.
Sermaye Piyasası Heyeti’nin Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 12-(4). unsuru mucibince yapılan açıklama şöyle:
Hibya Haber Ajansı
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.
Sermaye Piyasası Heyeti’nin Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 12-(4). unsuru mucibince yapılan açıklama şöyle:
Hibya Haber Ajansı
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