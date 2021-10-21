Bera Holding’in denetçi firmasının tescili

Bera Holding’in denetçi firmasının tescili

 Bera Holding A.Ş'nin denetçi firması tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklam
Ana Sayfa Ekonomi 21 Ekim 2021 43 Görüntüleme

KAP duyurusu

KAP duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.

Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 12-(4). hususu mucibince yapılan açıklama şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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