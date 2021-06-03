KAP duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.
Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 12-(4). hususu mucibince yapılan açıklama şöyle:
Hibya Haber Ajansı
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.
Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 12-(4). hususu mucibince yapılan açıklama şöyle:
Hibya Haber Ajansı
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Tek-Art İnşaat’ta atama
Yeni fon kodu duyurusu
Sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz
Yeni açılan yeni pay alma hakkı
Söktaş’ta ortakların hisse satışından elde ettiği gelirin kullanımı
Hak kullanımı
Yünsa’da mali işler direktörü değişikliği
Anadolu Isuzu’da komite üyeleri belirlendi
Olmuksan paylarının Mondi Corrugated B.V’ye devri
Inveo Yatırım’ın kredi derecelendirmesi
Yapı Kredi Yatırım, Konya’da şube açacak
QNB Finansbank’ın iştirakinin satışı tamamlandı