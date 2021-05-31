Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi

Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi

 Halkbank, 83. kuruluş yıl dönümünü sıcak bir sinemayla ekranlara taşıyor. Sinema, “Önce Halk Sonra Bankay
Ana Sayfa Ekonomi 31 Mayıs 2021 9 Görüntüleme

KAP duyurusu

KAP duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.

Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 12-(4). hususu yeterince yapılan açıklama şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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