KAP duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.
Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 12-(4). hususu yeterince yapılan açıklama şöyle:
Hibya Haber Ajansı
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.
Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 12-(4). hususu yeterince yapılan açıklama şöyle:
Hibya Haber Ajansı
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