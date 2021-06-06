Diş eti kanaması sağlık sorunu habercisi olabilir

Diş eti kanaması sağlık sorunu habercisi olabilir

 Diş eti kanaması en yaygın formda diş fırçalama esnasında kan görülmesi halinde fark edilir. Bunun yanı s
Ana Sayfa Ekonomi 6 Haziran 2021 19 Görüntüleme

KAP duyurusu

KAP duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.

Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 12-(4). unsuru yeterince yapılan açıklama şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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