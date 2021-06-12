Yeni açılan pay sırası

Yeni açılan pay sırası

 Yeni açılan hisse sırası bildirimi yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''A
Ana Sayfa Ekonomi 12 Haziran 2021 9 Görüntüleme

KAP duyurusu

KAP duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.

Sermaye Piyasası Heyeti’nin Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 12-(4). hususu mucibince yapılan açıklama şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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