Sağlıklı baba ve çocuk ilişkisi

Sağlıklı baba ve çocuk ilişkisi

 İrtibat her alanda kıymetli olduğu üzere baba ile çocuk ortasındaki yakınlaşmanın, anlaşılmanın da temeli
Ana Sayfa Ekonomi 16 Haziran 2021 10 Görüntüleme

KAP duyurusu

KAP duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.

Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirimi’nin 12-(4). unsuru mucibince yapılan açıklama şöyle:

Hibya Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Vakko Yaz Mağazalarıyla, Özlenen Yaza Hazır

Vakko Yaz Mağazalarıyla, Özlenen Yaza Hazır