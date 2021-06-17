Devam eden yeni pay alma hakkı

Devam eden yeni pay alma hakkı

 Devam eden yeni hisse alma hakkı bildirimi yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklam
Ana Sayfa Ekonomi 17 Haziran 2021 12 Görüntüleme

KAP duyurusu

KAP duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.

Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirimi’nin 12-(4). hususu mucibince yapılan açıklama şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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