Singer’in çoğunluk hisseleri Platinum Equity’e satılıyor

Singer’in çoğunluk hisseleri Platinum Equity’e satılıyor

 Türk dikiş makinesi bölümünün yüzde 90 hissesine sahip olan Singer Türkiye’nin, bağlı bulunduğu Ares Capi
Ana Sayfa Ekonomi 27 Haziran 2021 10 Görüntüleme

KAP duyurusu

KAP duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.

Sermaye Piyasası Konseyi’nin Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 12-(4). unsuru mucibince yapılan açıklama şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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