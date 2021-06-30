Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

Yeni pay alma hakkı sırası fiyat değişme sınırının genişletilmesi

 Yeni hisse alma hakkı sırası fiyat değişme hududunun genişletilmesine ait duyuru yapıldı. Kamuyu Aydınla
Ana Sayfa Ekonomi 30 Haziran 2021 11 Görüntüleme

KAP duyurusu

KAP duyurusu

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı.

Sermaye Piyasası Heyeti’nin Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Bildirimi’nin 12-(4). hususu yeterince yapılan açıklama şöyle:

Hibya Haber Ajansı

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