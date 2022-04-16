Kapıyı Kapatmasan N’olur?

Belki de bir ilk olan çalışmayla ortaya çıkan sergi..

“Yaratıcılık, bilinmeyenin sahneye çıkmasıyla o anın bir başlangıcı olarak kabul edilir. Süreç, sabır ve denemeler, araştırma ve uygulamaların toplamı sonucu hazırlar” diyen Ressam Seçil Zenginler ve “Resimlerimde yarattığım karakterler, evimin gizli bir odasında saklanıp, misafir gittiğinde ortaya çıkmayı bekleyen, zihnimin haylaz ve protest çocukları” diyen Ressam Tülin Unganer farklı bir çalışmaya imza attı. Bugüne kadar pek duyulmayan ortak bir çalışma ile eserlerini, eskizlerini ve objelerini beraber tasarlayıp beraber renklendiren iki sanatçı 22 tablo, 25 eskiz ve 18 objeden oluşan sergileriyle eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Birbirine paralel izlenen denkliği izleyiciye sunan, Seçil Zenginler ve Tülin Unganer’in çalışmaları, bütünü tekrar ele alarak, ortaklık pratiğini kurgusal ama aynı zamanda spontane bir şekilde ortaya çıkardıkları bir nevi kişisel sergi deneyimi oluşturuyor.

Sergi, çoğunluğun genel estetik anlayışına, yaş, cinsiyet ve ırka özgü öğretilere, ezbere dayalı yaşam planlarına bir başkaldırı niteliği taşıyor. İki sanatçının eserleri ahlaka ve toplumsal cinsiyet rollerine ironik bir bakış açısı ile yaklaşırken; insan ile diğer canlılar arasındaki bağı dolaysız aktarıyor. Resimlerdeki canlılar ne hayvan ne de insandır. Kurgusal mekanda insanın kendisi ile ve insan olmayanlarla kurduğu ehlileşmiş ilişki şekillerini mercek altına alıyor.

Sanatçıların 22 resim, 25 eskiz, 18 obje tasarımının bulunduğu Mayıs ayı ortasına kadar Urla’nın tarihi sokağında yer alan Pintura Urla Butik Otel & Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak olan sergide dileyen sanatseverler beğendikleri eserlere sahip olabilecekler.

Fotoğrafaltları:

1-Tülin Unganer, Seçil Zenginler

2-Hasret-Barış Demirci

3-Ayşe-Halil Alişen

4-Paulina Jeffries-Tülin Unganer

5-Paulina Jeffries

6-Eserler ortak çalışma sonucu ortaya çıktı