Kaplamin Ambalaj’dan kar dağıtmama kararı

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimiz 2020 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Şurası’nın II-14.1 sayılı bildirim kararları çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız kontrolden geçmiş mali tablolara nazaran 7.763.383 TL net periyot karı oluşmuştur. Oluşan karın, (Vergi adap kanununa nazaran hazırlanan tablolarda geçmiş yıl ziyanlarının devam etmesinden dolayı) geçmiş yıllar karlarına aktarılmasının 2020 yılı olağan genel heyetine teklif edilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.” tabiri kullanıldı.

Hibya Haber Ajansı