Karabağlar Belediyesi’nde zabıtalar yemin etti

Lider Selvitopu, herkese eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Karabağlar Belediyesi’nde asıl memurluğa atanmaya hak kazanan 39 zabıta çalışanı, merasimle yemin etti. Ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen merasime, Karabağlar Belediye Lideri Muhittin Selvitopu, lider yardımcıları, zabıta memurları ve aileleri katıldı.

Hürmet duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının akabinde, 1 Haziran 2020 tarihinde vazifeye başlayan zabıta memurlarının bugüne kadar yaptığı çalışmalara ait görsel sunum gerçekleştirildi. Daha sonra yemin edecek zabıta memurları ismine kelam alan Büşra Işık Akbulut, “Pandemi şartlarında, alanda kıymetli bir tecrübe kazandık. Bu süreçte sayın liderimizi ve belediyemizi temsil ettiğimizi asla unutmadık. Dayanaklarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Belediyenin aynasısınız’

Lider Selvitopu da konuşmasında, vatandaşlarla yüz yüze irtibat kuran, alanda misyon yapan zabıtanın belediyenin aynası olduğunu vurguladı. Kentte disiplinin sağlanmasında değerli bir misyonun yerine getirildiğini belirten Lider Selvitopu, “1 yılı aşkın müddettir alandasınız. Müşahede yaptınız, sorumluluk aldınız. Ne kadar kıymetli bir iş yaptığınızı görmüş oldunuz. Topluma, insanlara hizmet bence en kıymetli misyonlardan. Karabağlar’da yaşayan 500 bin insanımıza birebir gözle bakarak eşit aralıkta hizmet etmeye, onların günlük ömürlerini kolaylaştırmaya, sevgi ve hürmetle davranmaya bundan sonra da daima birlikte devam edeceğiz” dedi.

‘Yüzümüzü kara çıkarmadınız’

1 yıl evvel KPSS puanıyla aday zabıta memuru olmaya hak kazananların listesini birinci gördüğünde tereddüt yaşadığını söyleyen Lider Selvitopu, şöyle konuştu:

“Çünkü hepiniz çok güzel eğitim almış arkadaşlarımızsınız. Aranızda mimar, mühendis, sosyolog, tarihçiler var. Sanki zabıta misyonunda zorlanırlar mı, badire olur mu diye tereddüt geçirdik. Fakat kuvvetli pandemi sürecinde çok âlâ bir performansın ortaya çıktığını gördük. Bu nedenle 39 arkadaşımıza ve onları destekleyen tüm Zabıta Müdürlüğü işçisine teşekkür ediyorum. Yüzümüzü kara çıkarmadınız. Sistemli, insanlara saygılı bir anlayışla vazifenizi yapmaya çalıştınız. Böylelikle pırıl pırıl, genç arkadaşlarımız bu kuruma kazandırılmış oldu. Bu istikametiyle gururluyuz, memnunuz.”

Herkese eşit hizmet!

Lider Selvitopu, Karabağlar Belediyesi’nin tüm çalışanlarının, kimseyi mağdur etmeden, herkese eşit duran bir anlayışla vazifesini yerine getirdiğini vurgulayarak, “Sizlerden, bundan sonraki süreçte de doğruya hakikat, yanlışa yanlış diyen bir anlayışla, dürüstçe, namusluca çalışmanızı istiyorum. Haksızlık varsa, yanlış yapan varsa, kim derse desin asla müsamaha göstermeyin. Zira kentimizin, ülkemizin buna muhtaçlığı var. Kamu misyonu yaparken, kimsenin lisanı, dini, ırkı, siyasi görüşü bizi ilgilendirmez. Herkese eşit davranacağız. Şimdiden yeni devrin size ve ailelerinize güzel olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların akabinde zabıta memurları, ellerini Türk bayraklarına koyarak ve Karabağlar Belediye Lider Yardımcısı Aykut Kolatar tarafından okunan metni daima bir ağızdan tekrarlayarak yemin ettiler.

Merasim sonunda zabıta memurları Lider Selvitopu’a çiçek armağan etti. Lider Selvitopu da çiçeği Karabağlar’da yaşayan 500 bin insan ismine aldığını belirterek, teşekkür etti.

Daha sonra anı fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı