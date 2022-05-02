Coğrafi Bilgi Sistemleri’yle uyumlu hale getirilen uygulamalar yaşamı kolaylaştırıyor.

Karabağlar Belediyesi’nden CBS atağı

Karabağlar Belediyesi’nin dijital dönüşüm hamleleri hız kesmeden sürüyor. Yeni iletişim ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak hızlı ve nitelikle hizmet vermeyi, bu sayede vatandaşların memnuniyetini artırmayı hedefleyen Karabağlar Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni de (CBS) devreye aldı. Böylece kurumda kullanılan tüm bilgi sistemleri tek bir havuzda birleştirilerek, web ve mobil tabanlı uygulamalarla uyumlu hale getirildi. Vatandaşlar imar durumu almadan Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarına kadar birçok hizmete, mobil uygulamalar aracılığıyla kolayca ulaşabilecek.

Neler yapılabiliyor?

Karabağlar Belediyesi’nin web ve Mobil Kent Rehberi’yle çok sayıda hizmetten hızlı ve güvenilir bir şekilde yararlanılabiliyor. Bunların belli başlıları şöyle:

• İmar Durumu: Bilgi amaçlı imar durumu belgesi alınabiliyor ve plana ait notlar görüntülenebiliyor.

• Numarataj: İdari adres (Mahalle, Yol, Kapı, Yapı) ve Mülki Adres (Tapu Mahalle, Ada, Parsel) sorgulamaları ve veri güncellemeleri yapılabiliyor.

. Fen İşleri : Gerçekleştirilecek projelerin (Yol yapım, bakım, onarım çalışmaları, su, doğalgaz, elektrik/aydınlatma…) harita üzerinden işaretlenip bilgilerin girilmesi, çalışma öncesi ve sonrası vatandaşa bilgilendirmelerin yapılabilmesi mümkün. Planlanan çalışma yerleri harita üzerinden belirlenip kent rehberi aracılığıyla sunulabiliyor.

. Park ve Bahçeler: Park alanları imalat durumlarına göre; park ekipman ve zemin durumları bilgileri dahilinde oluşturulabiliyor.

• Gelir Analiz: Vergi kalemleri dâhilinde mükellefler parsel ve yapı bazlı borç durumlarını takip edebiliyor; bağımsız birim ve kişi bazlı borç durumlarını sorgulayabiliyor ve görüntüleyebiliyor.

. Çevre ve Temizlik: Harita üzerinde tüm temizlik ekipmanları (konteyner, atık kutuları, kumbaralar…) ve temizlik bölgeleri işaretlenerek bilgi girişleri yapılabiliyor. Bir yolun çöp toplama günleri vatandaşlara kent rehberinden sunulabiliyor.

• Zabıta: Pazar bölgeleri, tezgâhlar sisteme girilebiliyor. Mükellef ilişkisi kurulmuş olan tezgâhlar için borç durumları takip edilebiliyor.

• Veterinerlik Hizmetleri: Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sokak hayvanlarının konumsal olarak su ve yiyecek yerlerinin belirlenmesi ve takibi, barınakların harita üzerinden işaretlenmesi ve bilgilerinin girilmesi, ilaçlama durumlarının tematik olarak görüntülenmesi çalışmaları yapılabiliyor.

Bir tık uzaklıkta

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, göreve geldiği günden bu yana dijital dönüşüme ağırlık verdiklerini vurgulayarak, “Çağın gereklerine göre hareket etmeye ve gelişen teknolojiden yararlanmaya gayret ediyoruz. Hedefimiz, mümkün olan tüm hizmetleri mobil uygulamalarla vatandaşlarımızın bir tık uzağına taşımak. Devreye aldığımız ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’yle uyumlu uygulamalar sayesinde birçok hizmete kolayca ulaşılabiliyor. Yakında çalışmalarını tamamlayacağımız Dijital Arşiv’i de sisteme entegre edeceğiz. Böylece kurumsal altyapımız olabildiğince güçlenmiş; sunduğumuz hizmetin kalitesi artmış olacak” dedi.

Nereden indirilecek?

Karabağlar Belediyesi’nin CBS sisteminden yararlanmak isteyen vatandaşlar, “https://kbs.karabaglar.bel.tr/GiSoftGis/#/cityguidepublic” linkini kullanabilecek. Ayrıca Google Play’de de arama kısmına “Karabağlar Belediyesi” yazılarak uygulama mobil cihaza indirilebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı