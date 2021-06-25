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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 25 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Karacahisar’da 3 bin 600 Metre Dere Temizlendi

Karacahisar’da 3 bin 600 Metre Dere Temizlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü takımları geçtiğimiz aylarda başlattığı çalışmalar kapsamında Milas Karacahisar Mahallesi’nde 3 bin 600 metrelik dere paklığını tamamladı. Gruplar 2021 yılında Milas’ta 22 bin 400 metre paklık çalışması yaptı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü her yıl yapılan ve yaz aylarında yaşanabilecek makûs koku ve etraf kirliliğinin önüne geçmek için vilayet genelinde dere paklığı çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Karacahisar Mahallesi’nde 3 bin 600 metrelik çalışmayı tamamlayan gruplar Milas ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

2021 yılı içerisinde Milas’ta 22 bin 400 metre çalışma yapan gruplar, Bafa, Kemikler ve Selimiye Mahalleleri ile Balavca Deresi’nin alt kısımlarında da paklık çalışması yapacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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