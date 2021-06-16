Karaciğer sağlığınızı detoks ile destekleyebilirsiniz

Karaciğer bedeni temizleyen ve arındıran bir detoks organıdır. Bedene giren toksinleri ve ziyanlı bileşenleri ortadan kaldırır. Karaciğer detoksifikasyon sistemleri ile tüketilen besinlerin ve sıvıların, solunan havanın, tüm ferdî bakım ve paklık eserlerinin, günlük hayatımızda kullanılan eşyalar kaynaklı tüm dış toksinlerin bedenden temizlenmesini sağlamaktadır ayrıyeten ilaçlar, nikotin ve alkol kaynaklı bedene giren kimyasal bileşenleri de bedenden uzaklaştırır. Maruz kalınan tüm bu toksinleri beden, yağ doku (adipoz) ile birlikte depolamaktadır. Vücuttaki toplam toksik yük ölçüsü arttıkça detoks muhtaçlığı da artmaya başlamaktadır. Karaciğer doğal detoks sistemi ile bu toksinleri uzaklaştırmak için çabalasa da maruz kalınan toksin ölçüsü çok fazla olduğunda karaciğeri desteklemek gerebilmektedir.

Bu belirtileriniz varsa karaciğeriniz sinyal veriyor olabilir

Karaciğerde bir sorun olduğunda oluşan belirtiler kronik yorgunluk, eklem ve kas ağrısı, baş ağrısı, hafıza ve odaklanma sorunları, uyku sorunları, göz etrafında morluklar, şişkinlik ve ödem, gastrit, mide ve bağırsak sıkıntıları, makus kokan nefes, daima yemek yeme isteği ve kilo vermede yaşanan sorunlar, cilt problemleri ve PMS (Premenstrüel sendrom) olarak sıralanabilmektedir. Bu belirtilerle karaciğer sinyal verebilmektedir. Bu belirtileri yaşayanların karaciğer sıhhatini denetim ettirmesinde yarar vardır.

Detoksa taze ve sağlıklı besinlerle başlayın

Rafine yağlar, kızartılmış, işlenmiş, paketlenmiş besinler bedende toksinlerin birikmesine neden olmaktadır. Bu besinlerin sık tüketimi ile birlikte karaciğer toksinleri uzaklaştıramadan yenilerine maruz kalmaktadır. Süreç görmüş besinlerden uzak durmak gerekmektedir. Taze sebzeler, meyveler, doğal besinler ve âlâ kalite protein kaynaklarını beslenmeye eklemek yapılacak birinci adımlar ortasında yer almalıdır. Fermente besinler (ev imali turşu, kvass, sirke) ve zeytinyağı, sadeyağ (ghee), Hindistan cevizi yağı üzere kaliteli yağ kaynakları beslenme rutinine eklenmelidir.

Baharatların arındırıcı gücünden yararlanın

Baharatlar sindirim ve bağırsaklardan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Yemek ve salatalarda baharatlar çokça kullanılmalıdır. Zencefil, zerdeçal, karanfil, karabiber, sumak detoks kapasitesini artırarak karaciğere takviye olmaktadır.

Su bedenin temizlenmesi için çok kıymetli

Su, hayatın devamı için elzemdir. Toksinlerin bedenden uzaklaştırılması için su olmazsa olmazdır. Yaşamsal faaliyetler, bedenin ısı ve cildin nem istikrarının muhafazası, güç için suya gereksinim duyulmaktadır. Günlük su tüketimi kâfi değilse kesinlikle artırılmalıdır. Sindirimi olumsuz etkilememek için su tüketiminin öğünlerle olmamasına itina gösterilmelidir. Gereksinim duyulan ölçüde su öğün ortalarında vakte yayılarak ve yudum yudum içilmelidir.

Bitki çayları, bitkisel sütler ve taze zerzevat sularını kullanın

Detoks yapılırken güne limonlu su ile başlanmalı ve sonrasında zencefil, karanfil, karabiber ve rezene ile hazırlanan çaylar ile devam edilmelidir. Detoks boyunca yeşil çay tüketilebilir. Yeşil çay kateşinden en varlıklı çaylar ortasında yer alır. Antioksidan kapasitesi ve metabolizma suratını artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Tekrar detoks mühletince hayvansal süt yerine badem, Hindistan cevizi, fındık sütü üzere bitkisel kaynaklı sütler tüketilmelidir. Yeşil ve mor renkli taze zerzevatları kullanarak antioksidan zerzevat suları hazırlayın. Bu zerzevat suları da birinci öğüne eklenebilir.

Aralıklı beslenerek yenilenin

Sindirim sisteminin daima faal olması organlar için fazla salgı ve iş yükü demektir. Aralıklı beslenme yani günde 2 öğün beslenme sindirim sisteminin rahatlamasına ve yenilenmesine yardımcı olmaktadır. Aralıklı beslenme; sindirim sisteminin daima faal olmasının önüne geçerek, gücün sistemler ortası istikrarlı kullanımı, sindirim sistemi hücre ve organlarının enzim – asit salgılarının düzenlenmesi ve işlevlerinin uygunlaştırılması, hücrelerin yüklerini boşaltabilmesi için gerekli olan vakti tanımaktadır. Öğünler ortasında 6 – 12 saatlik boşluklar bırakılarak bedenin dinlenmesi sağlanmalıdır.

Fizikî aktivite toksinleri bedenden uzaklaştırır

İdman, bedeni toksinlerden arındırır, bedenin yenilenmesine yardımcı olur ve vücut gücünü dengelenmesini sağlar. Fizikî aktivite terleyerek toksin ve ağır metallerden vücudu arındırabilmenin anahtarıdır. Açık havada uzun yürüyüşler yapılmalı, farklı idmanlar günlük idman rutinine eklenmelidir. Detoks yapılırken gerilim yaratan durumlardan ve bireylerden uzak durulmalıdır. Kişi gün içerisinde kendisine vakit ayırmalı, parasempatik sisteme geçiş yapmalı ve sakinleşmelidir. Nizamlı ve kâfi uyku da bedenin yenilenmesi ve arınmasında değer taşımaktadır. Uyumadan evvel ılık bir duş alınması uykuya geçiş yapmayı kolaylaştırmaktadır.

Bilinçsiz detoks uygulamalarından kaçının

Detosk programları bireye özel olmalıdır. Bir diğerine yeterli gelen yiyecek ve içecekler size yararlı olmayabilir hatta ziyan verebilir. Bu nedenle sağlıklı bir detoks programı için uzman yardımı alınması çok kıymetlidir.

Hibya Haber Ajansı