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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 30 Nisan 2022 22 Görüntüleme

Karakayalı: Emek Mücadelesi Yolumuza Işık Tutuyor

Karakayalı: Emek Mücadelesi Yolumuza Işık Tutuyor

BAŞKAN KARAKAYALI’DAN 1 MAYIS MESAJI

KARAKAYALI: EMEK MÜCADELESİ YOLUMUZA IŞIK TUTUYOR

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Başkan Karakayalı mesajında, ‘’Emekçilerin aydınlık ve eşitlik mücadelesi yolumuza ışık tutmaya devam ediyor. 1800’lü yıllardan itibaren dünyanın dört bir yanında verilen haklı mücadeleler ve elde edilen kazanımlara sahip çıkarken, günün getirdiği sorunları birlikte aşmak için emekçilerimiz ile omuz omuza vermeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kaynaklarımızı doğru şekilde kullanıp emekçilerimizin haklarını eksiksiz verebilmek için çalışıyoruz. Kemalpaşa’mız tarım, sanayi ve hizmet sektörü gibi birçok iş alanında çalışan emekçinin bulunduğu çok yönlü bir yapıya sahip. Emeğin ve emekçinin şekil verdiği güzel ilçemizde, gelir dağılımında adaletsizliğin ortadan kaldırılması, emekçilerin haklarını alması ve ilerici olan her adımda yanlarında olduğumuzu belirtiyor, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir ülke dileğiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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