Karakayalı: Krizlere Rağmen Vatandaşlarımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

KEMALPAŞA MECLİSİ’NDE FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ

Kemalpaşa Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü ve oy çokluğuyla kabul edildiği meclis toplantısında yapılan eleştirilere tek tek cevap veren Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Göreve geldiğimde pandemi patladı, tüm Dünya’da dengeler değişti bunu hiç ciddiye almıyorsunuz. Biz bu ekonomik krizlere rağmen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mecliste görüşülen, Çınar Mahallesi’nde köy yerleşik planı olarak belirlenen bölgede doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından şebeke yatırımı yapılması ile ilgili komisyonlardan gelen madde İmar ve Hukuk Komisyonu’na iade edildi. Kemalpaşa Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı ikinci birleşiminde, Kemalpaşa Belediyesi’nin, Nisan ayı birinci birleşiminde gündemde bırakılmasına karar verilen 2021 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek karara bağlandı. Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Arzu Külahcıoğlu Altıntoz 2021 Yılı Faaliyet Raporu’yla ilgili sunum gerçekleştirdi.

YER ALTI OTOPARK YAPIMI BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDEN GEÇTİ

Belediye Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Arzu Külahcıoğlu Altıntoz, gerçekleştirdiği faaliyet raporu sunumu sırasında ilçe merkezinde yapılması planlanan yeraltı otoparkı projesinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclis oturumunda kabul edildiğini duyurdu.

EĞİTİM MERKEZİ VE ZEYTİNYAĞI FABRİKASI MÜJDESİ

Altıntoz, sunumunun devamında; Kemalpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kemalpaşalı öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için; 8., 12.sınıf ve mezun gruplara profesyonel öğretmen kadrosu ile hizmet verilmesi için Soğukpınar Mahallesi – Atatürk Bulvarı’nda,1.200 öğrenci kapasiteli Eğitim Merkezi projesinin Nisan ayı sonunda faaliyete başlatılacağının müjdesini verirken Bağyurdu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan zeytinyağı fabrikasının yakın zamanda üretime başlayacağını ifade etti.

MASAL EVİ VE MOLA EVİ FAALİYETE GEÇİRİLECEK

Sunumda ayrıca, ilçe sınırları içerisinde yaşayan, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin sosyal hayata aktif katılımını kolaylaştırmak, sosyokültürel faaliyetlere katılımını artırmak ve bakım verenlerin yüklerini hafifletmek amacıyla geliştirilen Mola Evi Projesi’nin hizmet vermeye başladığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Rekreasyon Alanı’nda ise yarı zamanlı kreş hizmeti verecek Masal Evi’nin açılışının gerçekleştirileceğine değinildi. Sunumun ardından CHP ve AK Parti meclis üyeleri görüşlerini dile getirdi.

“ENFLASYON RAKAMLARINI GÖRMÜYOR MUSUNUZ?”

Meclis üyelerinin konuşmalarının ardından söz alan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı” Elbette muhalefet olarak kırmadan dökmeden eleştireceksiniz. Göreve başladığımda pandemi fırtınası başladı. Bütçemizi 2 yıl boyunca pandemi için harcadık. Pandemi sürecini neden ciddiye almıyorsunuz?. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarda demirin, çimentonun, mazotun ve enflasyon rakamlarının geldiği noktayı görmüyor musunuz? Türkiye’nin gerçeklerine bir bakın.” dedi.

EVDE BAKIM HİZMETİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Kemalpaşalılar için evde bakım hizmetini başlatacaklarını söyleyen Başkan Karakayalı, ”Armutlu’da, İzmir Büyükşehir Belediyemizle ile birlikte bir doktor, iki hemşire, iki araç ile beraber evde sağlık hizmetlerine başladık. Eşrefpaşa Hastanesi’nden gelen doktor göreve başlayacak. İki hemşire alımı daha yapacağız” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 98’İ DERELERE AKMIYOR

Kemalpaşa’da halkın fosseptiği 100 yıllardan beri derelere akıyordu diye konuşan Karakayalı, “Foseptikler şimdi yüzde 98 oranında çaylara akmıyor. Yağmur suyu, çeşme suyu ve kanalizasyonu ayrıştırarak alt yapı çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“HAYALLERİMDEN BİRİYDİ”

Krizlere rağmen halkının yanında olacağını belirten Başkan Karakayalı, “Tüm bu hizmetlerimizin yanı sıra çalışanlarımız için toplu sözleşme de imzaladık. Personelimize zam yapmak benim idealim ve hayallerimden biriydi hepsine analarının ak sütü gibi helal olsun. Personellerimden çok memnunum” diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından 2021 Yılı Faaliyet Raporu, AK Parti’li ve MHP’li üyelerin ret oylarına karşılık Cumhuriyet Halk Parti’li meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı