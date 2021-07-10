Karapınar GES SCADA Binası Mimari Proje Yarışma Sergisi Açıldı

Karapınar Güneş Gücü Santrali SCADA Merkezi Binası Mimari Proje Yarışması’nın kazanan projelerinin yer aldığı stant 22 Haziran 2021 tarihinde Kuzguncuk İskelesi’nde açıldı.

Yenilenebilir gücün değerine ve geleceğine vurgu yapan ikonik bir bina tasarımı maksadıyla; mekânsal bütünlük, yenilik, özgünlük, estetik ve uygulanabilirlik istikametinden ödül alan on iki projenin standı 30 Haziran 2021 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

İçerisinde SCADA* sisteminin de bulunduğu bir idare binası dizaynına odaklanılan Karapınar GES SCADA Binası Mimari Proje Yarışı ile Türkiye’de çöl niteliği taşıyan tek bölge olan Karapınar, Türkiye’deki en kıymetli sürdürülebilir güç çalışmalarından birine mesken sahipliği yapmaktadır. Bölgede yer alacak SCADA İdare Binası için düzenlenen ulusal ve ön seçimli Karapınar GES SCADA Binası Mimari Proje Yarışması’na ön kademe sürecinde toplam 58 takım başvurdu. Heyet üyeleri tarafından yapılan ayrıntılı incelemenin akabinde proje tekliflerinden 12 tanesi bir sonraki çeşide geçmeyi başardı. Birincilik ödülünün sahibi Vaha isimli projesiyle Alım Mimari Tasarım oldu. Toprak Kule isimli projesi ile Yalın Mimarlık ikincilik mükafatını kazanırken; Rasa Stüdyo ve Buda Mimarlık iş birliğiyle geliştirilen İçgüdü projesi üçüncülük mükafatına layık görüldü. Dereceye giren projelerin yanı sıra ikinci tipe kalan öbür 9 proje mansiyon mükafatı kazandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı