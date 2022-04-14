KARBEM’de ön kayıtlar başladı

Karabağlar Belediyesi’nin eğitime destek olmak amacıyla hizmete açtığı ve geçen 10 yılda binlerce genci liseyle üniversiteye hazırlayan KARBEM (Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi) yeni döneme hazırlanıyor. 7., 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, “ http://karbem.com.tr/karbem-basvuru-formu” adresindeki formu doldurarak ön kayıtlarını online olarak yaptırabilecek. Kayıtlar için son başvuru tarihi ise 24 Mayıs olarak belirlendi. KARBEM mezunu öğrencilerin başvuruları ise üniversite yerleştirme sonuçları belli olduktan sonra alınacak.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan ve dargelirli ailelerinin bütçelerine katkı koyan KARBEM, Karabağlar’da önemli bir boşluğu dolduruyor. Merkezden ücretsiz olarak yararlanan öğrenciler, gerek lise gerekse üniversite giriş sınavlarında elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Öğrenciler ailelerinin yanı sıra Karabağlar Belediyesi’nin de gururu oluyorlar. KARBEM’de eğitim, içinde bulunduğumuz ara tatil döneminde bile yoğunlaştırılmış şekilde sürüyor.

“Bu görev hepimizin!”

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ülkemizin geleceği için eğitimli, bilgili, donanımlı gençlerin yetişmesinin önemine dikkat çekerek, “Bu iş sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevidir’ anlayışını kabul etmiyoruz. O çocuklar hepimizin geleceği. Tüm gücümüzle onları desteklemeye ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Canla başla çalışan çocuklarımıza ve onların yanında olan ailelerine başarılar, kolaylıklar diliyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı