Kärcher Patili Dostlarımızı Yalnız Bırakmadı

Dünya paklık teknolojileri devi Kärcher, Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı olan Yedikule Hayvan Barınağı’nı profesyonel grubu ve aygıtları ile temizledi. Kärcher Türkiye’nin toplumsal sorumluluk çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği “Hayvan Barınağı Temizleme” projesi kapsamında gerçekleştirilen aktiflikle, barınakta yaşayan binlerce kedi ve köpeğin hayat alanları hijyenik hale getirildi.

Dünya paklık teknolojileri devi Kärcher, Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı olan Yedikule Hayvan Barınağı’nı profesyonel takımı ve aygıtları ile temizledi. Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen ve Yedikule Hayvan Barınağı İstekli Yöneticisi Meral Olcay’ın da iştirakiyle gerçekleştirilen temizlikle, barınaktaki 2000’den fazla kedi ve köpeğin hijyenik bir hayat alanına kavuşması sağlandı. Toplumsal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde sistemli dönemlerle hayvan barınaklarını temizlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökmen, şunları aktardı:

“Barınaktaki canlılar için herkesin yapabileceği bir şey var”

“Hijyenik ortamlarda yaşamak beşerler kadar hayvan dostlarımızın da hakkı. Kärcher Türkiye çalışanları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada hedefimiz hem barınaktaki dostlarımıza dikkat çekmek hem de herkesin onlar için yapabileceği bir şeylerin kesinlikle olduğunu hatırlatmak. “Hayvan Barınağı Temizleme Projesi” çalışmamız çerçevesinde mümkün olduğunca çok sayıda canlının hayat alanını daha da güzelleştireceğiz.

Paklık sıhhat, sıhhat mutluluktur. Memnunluk her canlının hakkı. Bu manada, hayvan dostlarımızın hayatına dokunarak, onların hayat alanlarını güzelleştirmede katkı sağlıyor olmaktan Kärcher Türkiye grubu olarak büyük bir memnunluk duyuyoruz.”

Kärcher Türkiye, Yedikule Hayvan Barınağı’nı basınçlı yıkama makinelerinden farklı kategorilerdeki süpürücülere, ıslak kuru elektrikli süpürgelerinden basınçlı yıkama makinelerine kadar, barınağın sağlıklı ve tertemiz olması için gerekli tüm aygıtlarını seferber etti. Kärcher TürkiyeYedikule Hayvan Barınağı’na ayrıcadış alan temizli için elektrikli süpürge, basınçlı yıkama makinesi ve hortum da armağan etti.Etkinlik sonrası barınaktaki sempatik dostlarımız, Kärcher Türkiye takımının kendileri ile oyunlar oynaması kadar tertemiz yuvalarına kavuşmuş olmanın memnunluğunu da yaşadılar.

Kärcher hakkında:

1935 yılında Almanya’da Alfred Kärcher tarafından kurulan KÄRCHER, paklık makine, ekipman ve aksesuarlarının yanı sıra paklık kimyasalları ve deterjanları üreten bir sanayi devidir. Kullanıcılarına 67 ülkede, 110 şirketi, 12 bini aşkın çalışanı ile KÄRCHER, bugün tüm dünyada hem profesyonel kullanıcılara hem de mesken kullanıcılarına yenilikçi paklık tahlilleri sunmaktadır. Eser geliştirmeden ambalajlamaya, üretim faktörlerinden etrafa kadar sürdürülebilir bir idare anlayışı benimseyen KÄRCHER, bu çerçevede tüm eserlerinde güç verimliliğine, daha az plastik yahut alüminyum kullanımına değer vermektedir. Bilhassa profesyonel segmentteki eserleri daha az su ve elektrik tüketimi, daha az atık su üretimi, daha sessiz çalışma üzere özelliklere sahip KÄRCHER’in yüksek verimli, uygulamaya özel ve etraf dostu deterjanları ise biyolojik olarak parçalanarak atık su kirliliğini azaltmaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı