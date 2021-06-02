Karel, kar dağıtmayacak

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar hissesi dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 2020 faaliyeti sonucunda SPK’nın II-14.1 sayılı bildirisi kararları uyarınca hazırlanmış olan bağımsız kontrolden geçmiş mali tablolara nazaran oluşan vergi sonrası karının 116.012.414 TL, TTK kararlarına nazaran hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 111.724.601,97 TL olduğuna, TTK kararları çerçevesinde şirket kayıtlarında birikimli olarak ayrılmış 11.664.000 TL birinci tertip yasal yedek akçenin şirket ödenmiş sermayesi 58.320.000 TL’nin beşte biri olan 11.664.000 TL’ye ulaştığı için yasal yedek akçe ayrılmamasına, SPK kararlarına nazaran hazırlanmış olan kardan, düşülecek birinci tertip yasal yedek akçe olmamasından ötürü devir karının 116.012.414 TL olduğuna, yasal kayıtlara nazaran ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasından ötürü net dağıtılabilir periyot karının 111.724.601,97 TL olduğuna, net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara nazaran 111.724.601,97 TL ve SPK kararlarına nazaran 116.012.414,00 TL’nin tamamının harikulâde yedek olarak ayrılmasına,y ukarıdaki kararlarla uyumlu olan 2020 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı