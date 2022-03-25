Karnaval Adana Sokaklarına “Muhteşem” Döndü

Son iki yıldır pandemi nedeniyle zorunlu olarak online kutlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 10’uncu yılında tekrar Adana sokaklarına dönüş yaptı. Yüzbinlerce kişi Adana sokaklarında tekrar buluştu ve karnavalın tadını çıkarmaya başladı…

Pandemi önlemleri nedeniyle iki yılın ardından tekrar Adana sokaklarına taşınan “Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın başlaması dolayısıyla Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Karnaval fikrinin öncüsü Nisan’da Adana’da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ile Karnaval Direktörü İlhami Günsel’in katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrasında yerel ve idari yöneticiler el ele tutuşarak Adana’dan Türk halkı ile tüm dünyaya dostluk, kardeşlik ve birlik mesajı gönderdiler.

Vali Elban “Sürekliliği sağlamak için çaba harcıyoruz”

Adana Valisi Süleyman Elban, basın toplantısında yaptığı konuşmada; karnaval gibi büyük organizasyonları düzenlemenin zor bir iş olduğuna dikkat çekerek “Karnaval, yerel esnafın satış yapması demektir, gelir demektir. Katlılanlar için eğlence ve huzurdur. Huzur ve güven içerisinde yapılacak karnavala geleceklerin güzel hatıralarla buradan ayrılması çok önemli bir konu. Adana bu coğrafyanın, bu bölgenin medeniyet merkezi konumunda. Gerçekten eğlenmesini bilen bir şehir. Kaliteli bir organizasyon olması için yoğun çaba içerisindeyiz. Temiz, düzenli ve kaliteli olması ile birlikte Adana markasına yakışır olması için karnavalımızı bize yakışır, bizim kültürümüze daha uygun ve sürdürülebilir olması için çaba göstermekteyiz. Bizim için en zor iş, bir şeyin sürekliliğini sağlamaktır” dedi.

Başkan Karalar “Sanatın, Kültürün Lezzetin Kentiyiz”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana’nın geçmişten bu güne sanatın, kültürün ve lezzetin kenti olduğunu kaydederek “Belediye başkanları artık sadece yolu, altyapıyı yapan görev anlayışından çıkmalı. Kentteki bütün zenginlikleri o kentte yaşayanlarla birlikte ülkeye ve dünyaya duyurmalı. Kültür zenginliği bütün insanlığındır. Adana çok yönlü bir yer. Çok önemli özellikleri bir arada barındırıyor. Kentin bu güzelliklerini tanıtma noktasında elimizden geleni yapmalıyız. Herkes bir arada olmazsa bir etkinliği sürdürmek mümkün değil. Adana’mızı tanıtan, Adana’nın ekonomisine katkı koyan, yön veren bu tür etkinlikleri can siperane destekliyoruz. Bu karnaval, benim karnavalım değil. Bir şahsın değil. Bu karnaval artık Adana’nın” diye konuştu.

Bozkurt ”Karnaval Gelecek Sene Muhteşem Olacak”

Nisan’da Adana’da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da Portakal Çiçeği Karnavalı’nın artık bir marka haline geldiğini ve bu değerin hep birlikte yaratıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Karnaval maratonuna 10 yıl önce başlarken önce kentin içerisindeki kurumların, firmaların ve hemşehrilerimizin bu fikri duymasını, doğru anlamasını sağlayıp ikna olmasına gayret ettik. Fikir, bir kişiden çıkabilir ama amacımız bir kentin tüm kurum kuruluşlarının o fikre inanıp tutkuyla sahip çıkmasaydı. Bu başarıldı. Bu yıl hariç ilk 9 yılda karnaval ile birlikte yerli ve yabancı iletişim kanalları üzerinden yaptığımız çalışmaların reklam eşdeğerinin 49 milyon dolar olduğunu hesapladık. Tüm bunlar için hiçbir şekilde para harcamadık” şeklinde konuştu.

Bozkurt, karnaval için Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden misafirlerin Adana’ya geldiğini de kaydederek ”Bu, artık Adana halkının bir çeşit hıdrellez daveti gibi oldu. Adana’ya gelenler misafirperverliği görüyor; barış içinde yaşayan, farklı kökenden olan insanların aynı şarkıya tempo tutmasına tanıklık ediyor” dedi.

Karnaval’da neler olacak?

Baharın gelişini neşe, dostluk, birlik ve kardeşlik temasıyla 2013 yılından bu yana kutlayan ve ülkemizin en büyük etkinliği olma unvanına sahip; pandemi önlemleri çerçevesinde 2020 yılında balkonlarda gerçekleşen, 2021 yılında ise dijital olarak düzenlenen “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” bu yıl yeniden tüm coşku ve enerjisiyle sokaklarda olacak. 27 Mart Pazar gününe kadar sürecek olan karnaval; ödüllü yarışmalar, birbirinden eğlenceli etkinlikler ve 10. yılına özel olarak hazırlanan içerikleri ile dopdolu gerçekleşecek.

İki yılın ardından yeniden sokaklarda kutlanacak olan Karnaval, 26 Mart Cumartesi düzenlenecek rengarenk kostümlü Karnaval Korteji’nin ardından yapılacak olan açılış töreni ve Haluk Levent konseri, coşku ve eğlence dolu anlara sahne olacak. Merkezpark, Atatürk Parkı ve 01 Burda AVM gibi farklı alanlarda çeşitli bando ve dans gösterileri, konserler, DJ performansları, yarışmalar, sergiler, şiir dinletileri gibi etkinliklerle devam edecek olan Karnaval; 27 Mart Pazar günkü Yeni Türkü konserinin ardından bir sonraki yıl Adana’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılarıyla tekrar buluşmak üzere sona erecek.

Bu yıl 10. kez düzenlenecek olan “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nda gerçekleşecek olan 70’ten fazla etkinlikten bazıları ise şöyle:

Konserler ve DJ performansları

Hepimizin evlere kapandığı, çoğu zaman ise sıkıldığı pandemi döneminde ortaya çıkan ve bizleri gülümsetmeyi, eğlendirebilmeyi başaran, kendine has tarzıyla birbirinden güzel şarkılara birbirinden güzel yorumlar getiren “Pandami Music” ‘En İyi DJ’ ödülünün sahibi “HEY! Douglas” ve ‘Bu Saatten Sonra’, ‘Bir Sebebi Var’, ‘Kaybolurum Gülüşünde’ gibi şarkılarıyla sevenlerini hem eğlendiren hem hüzünlendiren grup “İkilem” 27 Mart Pazar, saat 19:00’da 01 Burda AVM Sahne’de en sevilen şarkılarını karnaval için söyleyecek. Kemanı ağlatan, dinleyicileri coşturan DJ; “Uğur Yıldırım” 25 Mart Cuma, saat 22:00’de ve DJ Gökhan Akkaş ise 27 Mart Pazar, saat 18:00’de Karnaval enerjisini zirveye taşıyacak.

Hızlı Kebap Yeme Yarışması

Karnavalın en eğlenceli etkinliklerinden biri de hiç kuşkusuz “Hızlı Kebap Yeme Yarışması” olacak. Adana’nın damak çatlatan kebap dürümünü en hızlı kim yiyebilir? Bu sorunun cevabını 27 Mart Pazar günü Atatürk Parkı Sahnesi’nde öğreneceğiz.

Portakallı Lezzetler Yarışması

Karnavalda “Portakallı Lezzetler Yarışması” da yer alacak. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana’nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarışacak. Farklı kategorilerde yapılacak yarışmanın finali 26 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu

Artık bir gelenek haline gelen “Karnaval Koşusu” için 27 Mart, saat 08:30’da Büyük Saat Kulesi önünden start verilecek; Adana, eğlenceye koşacak!

Japon Yukari Fumuro ve Hikaru Wakita

Karnavalın sürprizlerinden biri de Türkçeyi çok iyi konuşup bağlama çalmayı öğrenen Japon Yukari Fumuro olacak. Türküleriyle karnavalı renklendirecek olan Yukari Fumuro’ya yine Japonya’dan Hikaru Wakita, kemanıyla eşlik edecek.

Rengarenk Fest

“Girişte boyanı al, eğlenceye katıl” sloganıyla herkesi coşku dolu anlar yaşamaya davet eden Rengarenk Fest, Karnaval’ın en “renkli” etkinliği olmaya aday…

Yiyecek Atölyeleri

Gastronomi Fikir Kulübü tarafından düzenlenecek atölyelerde herkes ilgi duyduğu programa katılabilecek. 23 Mart’ta Çikolata Atölyesi ve Meze Atölyesi, 24 Mart’ta ise Kebap Atölyesi ve Vegan atölyesi katılımcılarını bekliyor olacak.

Portakal Çiçeği Karnavalı Uluslararası Satranç Turnuvası

Çukurova Belediyesi tarafından Karnaval etkinlikleri kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 30 bin TL ödüllü “Uluslararası Satranç Turnuvası” 22-27 Mart tarihlerinde Çukurova Belediye Yerleşkesi’nde gerçekleşecek.

E-Spor Turnuvası

Oyun tutkunları, Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin katkılarıyla 22-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen Karnaval Kupası – DOTA 2 Turnuvası’nda 15 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Kamp ve Sürüş Etkinlikleri

Gündelik yaşamın stresinden uzaklaşmak, doğanın ve sakinliğin tadını çıkarmak isteyenler soluğu çadırlarda ve bisikletlerde alacak. Etkinlik, 25-27 Mart tarihlerinde gün boyu sürecek.

Portakal Çiçeği Karavan’Adana

“Karavan’Adana”da için rota oluşturuldu: Portakal Çiçeği Karnavalı… Kamp, karavan ve doğa sporları tutkunları, 21-27 Mart tarihleri arasında Merkez Park’taki özel kamp yerleşkesinde bir araya gelecek. Karavan’Adana birbirinden eğitici, eğlenceli etkinlik ve seminere ev sahipliği yapacak.

Motorize Gruplar Yerleşkesi ve Kamp Alanı

Motorsikletçiler, off-road’cular, bisikletçiler, yürüyüşçüler ve kampçılar… Hepsi “Motorize Gruplar Yerleşkesi ve Kamp Alanı”nda buluşacak; 25-27 Mart tarihlerinde gün boyu çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirecek.

TJK – Portakal Çiçeği Koşusu

Start verilecek ve kıyasıya rekabet “Portakal Çiçeği Koşusu” ile Karnaval’da başlayacak. Heyecan dolu anlar bizleri bekliyor.

Uluslararası Tanıtım Stantları

Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar, karnavalda kültürlerini tanıtacaklar.

Çocuk Etkinlikleri

Karnaval, çocukları da unutmadı… KindyROO Çocuk Etkinklikleri ve TJK Pony Club Aktivitesi, 25-27 Mart tarihleri arasında Atatürk Parkı’nda hem eğlenceli hem öğretici aktiviteler ile Karnaval’ın minik katılımcılarını mutlu etmeye hazırlanıyor.