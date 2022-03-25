Karnaval’ın 10. Yıl Özel Davetinde Ali Haydar Bozkurt Sürprizi

“Nisan’da Adana’da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın başlaması dolayısıyla verilen “10. Yıl Özel Daveti” uluslararası bir kimliğe büründü. Davete Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Fransa, Hollanda, Japonya, Letonya, Macaristan, Malezya, Pakistan, Panama, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam’dan elçilik ve konsolosluk düzeyinde temsilciler katılırken yurtdışından gelen etkinlik gruplarının idarecileri de karnaval coşkusunu yaşadılar. Sunuculuğunu Emel Özuğur’un yaptığı özel davete ayrıca; Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye’nin ünlü sanatçıları, medya dünyası ile birlikte Adana iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen simaları da katıldılar.

Gecenin Sürprizi Bozkurt’tan

Gecenin sürprizi ise Karnaval’ın Fikir Önderi Ali Haydar Bozkurt’tan geldi. Japonya’dan karnavala gelen ve performanslarını sergilemek için verilen özel davete katılan Yukari Fumuro ile Hikaru Wakita’ya sahnede Ali Haydar Bozkurt sazıyla eşlik etti. Yukari Fumuro, güzel Türkçesiyle başta Neşet Ertaş’tan olmak üzere herkesin çok yakından bildiği Türküleri bağlamasıyla çalıp söylerken, Ali Haydar Bozkurt da Japon sanatçılara sazı, tamburu ve gitarıyla eşlik ederek bilinmeyen bir yeteneğini gösterdi ve davetlilerden büyük alkış aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da davetlilere hitap ettği özel gecede daha sonra; ABD Dans Grubu, Pakistan Dans Grubu ve Macar Dans Grubu da sahne alarak hünerlerini sergilediler. Karnavalın her yönüyle konuşulduğu “10. Yıl Özel Daveti” daha sonra Pandami Music ile Hey Douglas Grubu’nun sahne aldığı After Party ile devam etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı