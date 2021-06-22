Karne hediyeleri MediaMarkt’ta

Okulların kapanmasıyla öğrencileri karne ikramı heyecanı sardı. MediaMarkt şiddetli pandemi sürecinde uzaktan eğitim almak zorunda kalan milyonlarca öğrenci için yeni bir kampanya başlattı. Tablet, monitör, yazıcı ve oyun bilgisayarlarının da dahil olduğu kampanya 20 Haziran’a kadar sürecek

Yaklaşık 1.5 yıldır eğitimini uzaktan sürdüren öğrenciler bu hafta karnelerini alıyor. MediaMarkt güçlü pandemi sürecinde eğitimini uzaktan almak zorunda kalan öğrencilere karne armağanı tadında bir kampanya başlattı. 20 Haziran’a kadar sürecek kampanya kapsamında dizüstü ve oyun bilgisayarları birbirinden cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

Lenovo IdeaPad oyun bilgisayarları 10.499 liradan 9.599 liraya inerken iPad 8. Kuşak wifi 32 GB tablet 3.499 liradan 3.199 liraya, Asus HDMI 1920×1080 oyun monitörü 2.199 liradan 1.699 liraya, HP Smart Tank 515 Fotokopi/Tarayıcı/Wi-Fi Mürekkep Püskürtmeli/Çok İşlevli Tanklı Yazıcı 1.799 liradan 1.549 liraya, Lenovo IdeaCentre 3 PC ise 4.399 liradan 3.799 liraya düştü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı