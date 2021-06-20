Peker Gayrimenkul’den gayrimenkul alımı

Peker Gayrimenkul’den gayrimenkul alımı

 Peker Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş, gayrimenkul alımı için muahede sağladı. Kamuyu Aydınlatma Platfo
Ana Sayfa Ekonomi 20 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Karsan’ın ihale davası

Karsan’ın ihale davası

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın otobüs ihalesine yönelik davasına ait bildirim yaptı. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz 1 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu otobüs ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açtığını ayrıntılı olarak duyurmuştu. Kelam konusu iptal davasının reddine karar verildiği tarafımıza bildirilmiş olup, karara karşı gerekli türel yollara başvurulacaktır. Öte yandan, Şirketimiz 9 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, 9 Şubat 2021 tarihinde verilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın kararına karşı da tüzel yollara başvurmuş olup, süreç devam etmektedir.”

Hibya Haber Ajansı

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