Karsan’ın KÖK ve TOGG’da herhangi bir pay sahipliği yok

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş, KÖK ve TOGG’da rastgele bir hisse sahipliklerinin bulunmadığını bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin, 2 Haziran 2018 tarihli özel durum açıklamasında, Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye (TOGG) %19 oranında hisse sahibi kurucu ortak olarak Kök Ulaşım Nakliyecilik A.Ş’nin (KÖK) iştirak ettiği belirtilmiştir. Öte yandan dün basına yansıyan haberlerde KÖK’ün paydaşlıktan çıktığı yer almış olup, daha evvelki açıklamalarımızda da belirtildiği üzere, şirketimizin KÖK ve TOGG’da rastgele bir hisse sahipliği bulunmamaktadır. TOGG’la ilgili olarak toplumsal medyada ve basında çıkan haberlerin şirketimizle bir ilgisi olmayıp, basında çıkan haberlerin şirketimizin faaliyetine bir tesiri bulunmamaktadır.

Şirketimiz amaçları ve iş modeli doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine devam etmektedir.”

Hibya Haber Ajansı