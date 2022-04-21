Karşıyaka Belediyesi Personeline İklim Krizi Eğitimi

Karşıyaka Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) uygulamaları kapsamında, bağlı birimleriyle gerçekleştirdiği eğitimlerini sürdürüyor. Prof. Dr. Canan Madran’ın rehberliğinde yürütülen eğitimde Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar tamamlamayı hedeflediği 17 amaç Karşıyaka özelinde incelendi. Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Saadet Çağlın, bu tür eğitimlerin iklim değişikliği ile mücadelede hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) yayınladığı raporlara göre dünya küresel krizde hızla geri dönülemez noktaya doğru ilerliyor. Her alanda devam eden bilinçsiz tüketim nedeniyle insanlığı yakın gelecekte kuraklık, yangınlar, gıda ve temiz su kıtlığı, yoksulluk gibi yıkıcı sonuçların beklediği ifade edilen raporlarda; 2030 yılına kadar karbon emisyonu yarı yarıya azaltılması, 2050 yılında ise net sıfır karbon salınımına ulaşılması hedefleniyor. 193 ülke tarafından yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünya gezegenini korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak üzere 2030 yılının sonuna kadar ulaşılması için imzalanan 17 amacın temelinde de iklim kriziyle mücadele önemli bir yer tutuyor.

ÖNCÜ BELEDİYE KARŞIYAKA

Karşıyaka Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını organize etmek ve daha odaklı projeler geliştirmek üzere İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü kuran İzmir’deki ilk ilçe belediyesi oldu. Aynı zamanda Karşıyaka Belediyesi, hazırladığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP 2020) ile öncü belediye olma özelliğini de taşıyor. Bu alanda önemli bir mesafe kat eden Karşıyaka Belediyesi, Meclis Salonu’nda tüm birimlerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği İklim Krizi Ekseninde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi’nde Prof. Dr. Canan Madran’ın rehberliğinde, 231 gösterge ile izlenen 17 amaç ve 169 hedefi Karşıyaka özelinde değerlendirdi. Birim temsilcileri, kendi faaliyet alanında bulunan hedefleri nasıl uygulayacakları, başka birimler ile kesişen alanlarda yapılacak işbirlikleri ve geliştirilen projelere Karşıyakalıların nasıl dahil edileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN

Dönemsel olarak gerçekleştirilen bu eğitimlerin iklim krizi ile mücadelede çok önemli olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Saadet Çağlın, “Öncelikle Belediye olarak kendi içimizde iklim krizini, sonuçlarını ve nasıl mücadele edeceğimizi özümsüyoruz. Bu toplantılar, eğitimler bu nedenle çok önemli. Son derece duyarlı bir yapıya sahip Karşıyakalılar’ın da kısa süre içerisinde dahil olacağı çalışmalarımızla, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Karşıyaka’mızda başlattığımız bu hareketin daha kapsamlı bir eylemin ilk kıvılcımı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı