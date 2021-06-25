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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 25 Haziran 2021 14 Görüntüleme

Karşıyaka Belediyesi’nden Kadın Üreticilere Destek

Karşıyaka Belediyesi’nden Kadın Üreticilere Destek

Karşıyaka Belediyesi bünyesinde hizmet veren kafelerde, Karşıyaka Bayan Teşebbüsü Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin besin eserlerinin satışı yapılmaya başlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından kooperatiflerin eserleri Kent Market raflarında yerini almıştı. 2021 yılını “Kooperatif Yılı” ilan eden Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş., Karşıyakalı Bayan Teşebbüsü Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin besin eserlerini kafeleri aracıyla Karşıyakalılar ile buluşturmaya başladı.

“Çiftlikten Sofraya” sloganıyla çıkılan yolda kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı kooperatif eserlerini aracısız bir halde Karşıyakalılara ulaştıran Kent A.Ş., raflarında yer alan yüzlerce kaliteli ve sağlıklı kooperatif eseri sayısını 2021 yılında artırmaya devam ediyor. Karşıyakalıların ağır ilgi gösterdiği kooperatif eserleri Kent Marketler’den sonra Kent A.Ş. tesislerinde de raflarda yerini almaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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