Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 18 Mart Şehitleri İçin Lokma Döktürdü Dualar Okundu

Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün düzenlediği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliğinde şehitler için dualar okundu, lokma döktürüldü.

Etkinliğe Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Dinçel, İlçe Müftüsü İsa Gürler, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Benli, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, İlçe Tarım Müdürü Bülent Üngör, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, KASİAD onursal Başkanı Osman Avcı, KAR İŞKAD Başkanı Nil Güneri, Karşıyakalılar Birliği Derneği Başkanı Mehmet Tekinhan Onan, kurum müdürüleri, muhtarlar ve denetimli serbestlik çalışanları katıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında düzenlenen etkinlik Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasından sonra Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması, İlçe Müftüsü İsa Gürler tarafından şehitler için okunan dua ile devam etti. Dualardan sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri için hazırlanan bir sunum yapıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi konusunda araştırmalar yapan, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Dinçel, Çanakkale Savaşı ile ilgili Genel Kurmay harp cerideleri, yerli ve yabancı tarihçilerin Çanakkale Savaşı ile ilgili araştırma kitaplarını ,savaşa katılan askerlerin günlükleri ile ilgili yaptığı araştırmadan edindiği bilgiler ışığında katılımcılara Çanakkale Savaşı hakkında bir konuşma gerçekleştirdi ve her yıl 25 Nisan sabahı düzenlenen 57.Alay saygı ve anma yürüyüşüne katıldığını, iki yıldır pandemi nedeniyle yürüyüşün düzenlenemediğini, bu yıl düzenlenirse 25 Nisan 57.Alay anma yürüyüşüne katılacağını söyledi…

Etkinliğe katılanlar daha sonra binanın önünde şehitlerin ruhuna dökülen vatandaşlara dağıtılan lokmadan yiyerek dua ettiler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı