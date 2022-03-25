Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu Göreve Başladı

Geçen hafta yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin rotasyonu sonucunda Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Kadir Kadıoğlu göreve başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin rotasyonu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu’nun Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Kadir Kadıoğlu Karşıyaka’ya atandı.

1965 yılında Acıpayam doğumlu olan Kadıoğlu, ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. Yüksek öğrenimini 1985 yılında Ankara’da Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Sanat Eğitim Yüksekokulu’nda tamamlayarak öğretmenlik görevine başladı.

1992 yılında Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü Lisans eğitimini de tamamlayan Kadıoğlu, sırasıyla İzmir’in ilçelerinde yönetici kademelerinde görev aldı. Torbalı Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı, Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Müdür Başyardımcılığından sonra 2014 yılından itibaren Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadıoğlu, evli ve biri tıp doktoru, diğeri hukuk fakültesi öğrencisi 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı