Karşıyaka’da ‘Doğal ve organik’ semineri

“Önce vücudumuzu sonra doğayı keşfetmeliyiz”

Karşıyaka Belediyesi; yerinde üretim-tüketim ve organik-doğal yaşam konularında bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla bir seminer gerçekleştirdi. Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Durmuşkahya’nın konuşmacı olduğu seminerde doğal ve sağlıklı yaşam konuları işlendi. Durmuşkahya, “Önce vücudumuzu sonra doğayı keşfetmeli, sağlıklı beslenmeliyiz” dedi.

Doğal ve sağlıklı yaşam, yerinde üretim ve tüketim konu başlıklarını kapsayan ‘Karşıyaka Balkonları Bahçeye Dönüşüyor’ başlığıyla birkaç aşamada gerçekleştirilecek kurslar öncesinde bir seminer gerçekleştirildi. Prof. Dr. Cenk Durmuşkahya’nın konuşmacı olduğu seminerde katılımcılara doğal ve organik kavramları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Organik ve doğal kavramlarını sık sık birbirine karıştırıldığını belirten Durmuşkahya, “Doğal yaşamı korumamız gerekiyor, bu bizim için çok önemli. Sağlıklı ve doğal bir yaşam için de doğayı, doğanın bize kattıklarını bilmemiz gerekiyor. Doğal ürünleri doğru ve yerinde tüketmeliyiz; sentetik, kimyasal ve yapay ürünlerden uzak kalmalıyız. Doğal ürünleri, doğanın ürünlerini tanımalıyız ve ona göre tüketmeliyiz. Önce kendimizi, vücudumuzu sonra da doğayı keşfetmeliyiz. İnsanın midesi yaklaşık olarak yumruk büyüklüğündedir. Eğer oturup bir büyük ekmek yersek midemiz genişler ve mideyi doyurmak için daha fazla yemek gerekir. Bunun önüne geçmeliyiz” diye konuştu.

SPOR VE EGZERSİZ

Sağlıklı yaşam için beslenme kadar spor ve egzersiz yapmanın da oldukça önemli olduğunu vurgulayan Durmuşkahya konuşmasında şunları kaydet: “Bedenimizde çok büyük bir potansiyel var ve biz bunu kullanmıyoruz. Örneğin, bazı çok kılcal kan damarlarımıza spor yapınca kan gidiyor. Sağlık durumumuz el veriyorsa mutlaka güzel ve sistemli bir şekilde spor yapmalıyız. Eğer el vermiyorsa da sağlığımızı olumsuz etkilemeyecek şekilde basit sporlar yapmalıyız. Bedensel egzersizler, sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir.” Durmuşkahya, katılımcıları beslenme konusunda yaptığı açıklamalrın yanı sıra bitki ve besin maddeleri hakkında da bilgilendirmede bulundu. Ardından katılımcıların sorduğu sorular yanıtlandı.

12 SAATLİK KURS PROGRAMI

Program kapsamında ücretsiz bir kentsel tarım kursu başlatılacak. Kurslar 19-21-26 ve 28 Nisan 2022 tarihlerinde, saat 10.00 ile 13.00 arasında Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Durmuşkahya’nın eğitmenliğini üstlendiği kurslarda kentsel tarım konusunda bilgilendirme yapılacak. Bunun yanı sıra kurslarda balkon ve bahçelerde küçük ölçekli tarım yapmak, yetiştirilebilecek ürünler, gübre üretimi ve zararlılarla sağlıklı yollarla baş etme konuları işlenecek. Kurs bitiminde kursiyerlere katılım belgesi verilecek. Kentsel tarım konusuna ilgi duyan ve bilgi edinmek isteyen vatandaşlar kurslara katılabilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı