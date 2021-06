Karşıyaka’da Türkiye’ye örnek iş birliği!

Avrupa Birliği’nden takviye alan Sürdürülebilir Diyalog (Continued Dialogue, Closer to Europe) Projesi’nin açılış toplantısı, Mavişehir Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Projeyle; güç ve etraf mevzularında gençlere yönelik dijital bir bilgi sağlama platformu oluşturulacak.

Hayat Uzunluğu Öğrenme, Mesleksel Eğitim ve Geliştirme Derneği (HBODER), Ege Orman Vakfı, RENAC energy & climate gGmbH, Osrodek Badawczo Edukacyjny w Zielonowie, Türkiye Ormancılar Derneği paydaşlığı ve Karşıyaka Belediyesi, Bayraklı Nuri Atık Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi, Buca Süleyman Şah Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Ege Lisesi, İzmir Ticaret Borsası iştirakçiliği ile hazırlanan, Türkiye ve AB Ortasında Sivil Toplum Diyaloğu VI. Hibe Programı kapsamında dayanak almaya hak kazanan Sürdürülebilir Diyalog (Continued Dialogue, Closer to Europe) Projesi’nin açılış toplantısı Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Aktiflikte, birebir vakitte geçtiğimiz yıl Sıfır Karbon Noktası (Zero Carbon Point) Projesi ile hayata geçirilen Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi’nin de açılışı yapıldı. Açılış toplantısına Ege Orman Vakfı ve HBODER Kurucu Üyesi Sertaç Bakioğlu, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya ve Karşıyaka Belediye Lideri Dr. Cemil Tugay katıldı.

PLATFORM VE TAŞINABİLİR UYGULAMA

HBODER’i temsilen birinci konuşmayı yapan Genel Sekreter Aygün Pakyürek, proje hakkında bilgi verdi. Pakyürek, “Sıfır Karbon Noktası Projesi ile hayata geçirdiğimiz iklim değişikliği ile gayret, sürdürülebilir güç kaynakları, sıfır karbon teknolojisi ve döngüsel iktisat eğitimlerini bir üst düzeye taşıyarak dijital alanlara aktarmaya ve yaygınlaştırmaya karar verdik. Bu kapsamda yeni başlayan Sürdürülebilir Diyalog Projesi ile, iştirakçi okullarımızda tahsil gören 15-18 yaş aralığındaki gençler, etraf ve güç hususlarında yerli ve yabancı uzmanlar ve eğitimcilerle birlikte çalışarak düzeylerine uygun bilim temelli bir platform ve taşınabilir uygulama tasarlayacaklar. Tıpkı vakitte sürdürülebilir bir bağlantı sistemi olarak kurgulanan bu alan; gençlerin eğitimleri için şimdiki kaynaklara erişebilecekleri, meslek tercihlerinde rehber olarak kullanabilecekleri, Türkiye ve AB’nin etraf ve güç siyasetleri ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Maksatları hakkında bilgi sahibi olabilecekleri dijital bir kütüphane haline getirilecek” dedi.

ORTAK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ

Ege Orman Vakfı ve HBODER Kurucu Üyesi Sertaç Bakioğlu, “İklim değişikliğine ahenk faaliyetlerinin iştirakçi ve kapsamlı bir yaklaşımla ele alınması gerekli olup, her bir paydaşın gerçekleştireceği çalışmalar bu çabayı güçlendirecektir. Bu manada Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programları bilgi ve deneyim paylaşımında kıymetli bir köprü misyonu üstleniyor. Bizler global meselelerin tahlilinde iş birliği ve ortak çalışma kültürü ile muvaffakiyete ulaşılacağına inanıyor, faaliyetlerimizi ulusal ve milletlerarası ölçekteki sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, özel dal, eğitim kurumları ve mahallî idareler üzere kıymetli paydaşlar ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugünden atacağımız hakikat adımlarla sürdürülebilir bir dünya inşa etme fikri ile yola çıktığımız projede gençlere iklim değişikliği, pak güç, eğitimde dijitalleşme üzere aktüel hususlarda rehberlik ederek, onların yeşil işleri meslek olarak tercih etmelerinde müspet bir rol oynamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ETRAF VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya konuşmasında, “Projenin yer aldığı Sivil Toplum Diyaloğu programı iştirak öncesi mali yardımları kapsamında Türkiye ve AB’deki sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmasını sağlayarak ve kalıcı bir diyalog inşa etmek için ortak bahisler etrafında bir ortaya getirmeyi hedeflemektedir. Bu program ile 2008 yılından bu yana 650’nin üzerinde sivil toplum kuruluşu ortasında iştirak kurulmuş, yürütülen 400’e yakın projeye yaklaşık 50 milyon Euro hibe dayanağı sağlanmıştır. Ülkemizin ve tüm dünyanın en değerli hususları ortasında yer alan etraf ve iklim değişikliği konusunda gençlerin, gelecek nesillerin bilgilendirilmesini hedefleyen bu proje çok değerli bir eksikliğin giderilmesine dayanak olacaktır” dedi.

KARŞIYAKA’DAKİ VAHA

Son olarak konuşan Karşıyaka Belediye Lideri Dr. Cemil Tugay, “Bu çok özel bir proje. Avrupa’nın Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı çerçevesinde desteklediği örnek bir proje. Neden özel? Burada Hayat Uzunluğu Öğrenme, Mesleksel Eğitim ve Geliştirme Derneği’miz ile Ege Orman Vakfı’mız var. Çalışmalarıyla İzmir’de her vakit hepimize örnek oldular. İklim değişikliğine karşı çabada çok değerli çalışmalar yaptılar. Yurtdışı ortaklar ortasında 160 ülkede yenilenebilir güç konusunda eğitim veren Almanya’dan RENAC gGmbH var; Güç konusunda çalışan bir mahallî idare olarak biz varız; Karşıyaka Belediyesi. Bu bildiğim kadarı ile Türkiye’de bir öteki örneği olmayan bir iş birliği. Tahminen kimse farkına varmadı lakin bizatihi bir vaha oluştu burada. Bu Sıfır Karbon Noktası yapılırken eş vakitli olarak Peynircioğlu Deresi’nin etrafında bir ekolojik hayat koridoru oluşturuldu. Halk Park ile birlikte, o da kentteki ısı adası tesirini azaltmak için yapılan bir proje idi. Biraz ileride Ekolojik Hayat Merkezi inşa ediyoruz. Bilge Çınarlar’ın yanında kent bahçesi çalışması yapıyoruz. Olağan yerdeki toprakla değil, çöplerden-atıklardan üretilmiş toprakla tarım yapacağız orada. Ve bu vahanın devamında Planeteryum’un olduğu, Bilim Müzesi’nin olduğu bu alanda biz öncelikli olarak çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize fakat genel olarak herkese bir şey anlatmaya çalışacağız. Biz eğitimli, uygar her insan üzere doğayı kirletmeden, tüketmeden yaşamak ve çocuklarımıza bunları öğretmek istiyoruz. Ve bunu onlara anlatacağımız yer işte tam burası. Sıfır Karbon Noktası. O yüzden burası çok özel bir tesis. Buranın kuruluşu için iştirakçi olan her bir kurum farklı ayrı çok özel teşekkürü hak ediyor. Bu evrede bu programa dahil olan okullarımıza da teşekkür ediyorum. Onların duyarlılıklarına sahiden çok muhtaçlık var. Lütfen bu uğraşta her vakit öncü olun. Emekleriniz için teşekkür ediyorum” tabirlerini kullandı.

PROJE HAKKINDA: Hayat Uzunluğu Öğrenme, Mesleksel Eğitim ve Geliştirme Derneği, Ege Orman Vakfı, RENAC energy & climate gGmbH, Osrodek Badawczo Edukacyjny w Zielonowie, Türkiye Ormancılar Derneği paydaşlığı ve Karşıyaka Belediyesi, Bayraklı Nuri Atık Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi, Buca Süleyman Şah Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Ege Lisesi, İzmir Ticaret Borsası iştirakçiliği ile hazırlanan Continued Dialogue, Closer to Europe” (Sürdürülebilir Diyalog) Projesi Türkiye ve AB Ortasında Sivil Toplum Diyaloğu VI Hibe Programı kapsamında dayanak almaya hak kazandı. Proje ile, AB üye ülkesi ve Türkiye’de konusunda uzman ve öncü sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile gençlere yönelik güç ve etraf mevzularında yenilikçi eğitim malzemelerinin yer aldığı tamamlayıcı dijital bir bilgi sağlama platformu ve taşınabilir uygulama oluşturulacak. Türkiye’deki eğitim sistemi ve öğrencilerin düzeyine uygun olarak 15-18 yaş ortası lise öğrencisi gençlerle birlikte çevrim içi eğitim içerikleri geliştirilecek. Proje, 01.04.2021 tarihinde başlamış olup 12 ay sürecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı