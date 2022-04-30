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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 30 Nisan 2022 16 Görüntüleme

Karşıyaka’daki sürücülere Bayramınız kemerli olsun dendi

Karşıyaka’daki sürücülere Bayramınız kemerli olsun dendi

Karşıyaka’da “Bayramınız kemerli olsun” kampanyası kapsamında emniyet kemeri denetimi yapıldı, sürücülere uyarıda bulunuldu.

Karşıyaka eski lunapark kavşağındaki denetim ve uyarılara İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu’na İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, İlçe Tarım Müdürü Bülent Üngör ve trafik polisleri eşlik etti.

İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı için başlattığı “Bayramınız kemerli olsun” kampanyasını anlatan İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu ve beraberindekiler sürücüleri özellikle uzun yolda emniyet kemeri takmaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda ikaz etti.

İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, İlçe Tarım Müdürü Bülent Üngör ve trafik polisleri sürücülere uygulamayla ilgili broşür dağıttı.

Kaçanoğlu “Emniyet kemerinin son derece önemli olduğunu, can kaybını önemli oranda azalttığını biliyoruz. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda emniyet kemeriyle ilgili çok sayıda uygulama ve denetim gerçekleştirdik. Bakanlığımızın belirlediği ‘Bayramınız kemerli olsun’ sloganıyla bu bayramda da denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettireceğiz.” dedi

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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