Karşıyakalı Kadınlar Eğlenceye Doydu

Örnekköylü Kadınlar Platformu’nun, pandemi nedeniyle uzun bir süredir gerçekleştiremediği organizasyon geçtiğimiz hafta çokkatlı pazar yerinde yapıldı. Kadınlar için düzenlenen gecede sahne alan İzmir’in sevilen sesi Mikrop Hikmet Karşıyakalı kadınları eğlenceye doyurdu.

Örnekköylü Kadınlar Platformu kurucu başkanı Aslı Kurt, platformu iki yıl önce yaşama geçirdiklerini belirterek önceliklerinin kadınlar olduğunu söyledi. Başkan Kurt, “Platform olarak hedefimiz öncelikle kadınlardır, bilindiği üzere ülkemizde en büyük mağduriyeti kadınlar yaşamaktadır. Biz de platform olarak bu mağduriyetleri azaltmak ve farkındalık yaratmak için çeşitli faaliyetler ve aktiviteler düzenliyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a bizlerden desteklerini esirgemediği için teşekkür ederiz” dedi.

Platformun bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Aslı Kurt, Örnekköy mahallesinde esnaf toplantılarının yanı sıra, yeni üyelerin kaynaşmalarını sağlamak için tanışma gecelerinin de düzenlendiğini ifade etti.

On Kasım’da, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve tüm şehitlerin anısına lokma döktürdüklerini hatırlatan Kurt şöyle konuştu:

“Toplumsal cinsiyet eşitliği yerel eşitlik eylem planı dış paydaş çalıştayı’na katıldık. Örnekköyle ilgili çalışmalar ve projeler konusunda bir adım daha ilerledik. Platform olarak yaşadığımız mahallede kendi imkanlarımız ile ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımı ve fatura ödemesi desteğinde bulunduk. Hasta ve yaşlılar için hasta bezi ve mama dağıtımı yapıldı. Karşıyaka Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız kadın sağlığı ve kanser hastalıkları farkındalık semineri düzenledik. Geçtiğimiz hafta da Mikrop Hikmet ile keyifli bir gece yaşadık. Örnekköylü kadınlara hak ettiği güzellikte bir matine düzenledik diye düşünüyorum, önümüzde yapacağımız yeni projelerimiz ile platform üyesi arkadaşlarımızla hazırız ve umutluyuz. Kadının güçlü sesini Karşıyaka’dan Türkiye’ye duyuracağız.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı