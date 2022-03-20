Karşıyaka’nın Çınarlarına Dopdolu Kutlama

Karşıyaka Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla düzenlediği “İleri Yaş Etkinlikleri” kapsamında bu hafta sonu yemek yarışması ve fidan dikim töreni gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

LEZZETLER YARIŞTI

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” Karşıyaka’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda dün Atakent Gondol Restoran’da, ‘Bilge Çınarlar Mutfakta’ başlıklı bir yemek yarışması yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi akademisyenleri ile öğrencilerinin de destek verdiği etkinlikte toplam 8 yarışmacı ve 4 takım yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren yarışma, ‘Ahbap’ takımından Ayşegül Biçer, Burcu Dikenli; ‘İzmirli’ takımından Meral Gül, Müzeyyen Keçeci; ‘Zeytuni’ takımından Hatice Turhan, Yurdanur Atadan ve ‘Ankaralılar’ takımından Gülfidan Güler, Gündüz Aksoy’un birbirinden lezzetli yemekleriyle kıyasıya mücadeleye sahne oldu. İzmir Aşçılar Derneği’ne üye şefler tarafından yapılan oylama sonucunda, birinci olan takıma madalya ve kupa verildi.

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

İleri Yaş Etkinlikleri, bugün fidan dikimiyle devam etti. İlçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, Mavişehir’de bulunan Avni Yelkenbiçer Parkı’nda 50 adet fidanı toprakla buluşturdu. Çınarlara, Karşıyaka Belediyesi Kardelenler Anaokulu öğrencileri eşlik etti. Ayrıca, Karşıyaka Belediye Bandosu tören kapsamında bir müzik dinletisi sundu. Etkinliklere Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeleri de katıldı.

EDİZ HUN SALI GÜNÜ KARŞIYAKA’DA

Bu akşam (20 Mart Pazar) Türk Sanat Müziği’nin sevilen isimlerinden Yıldırım Bekçi’nin Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde vereceği konser ile sürecek olan İleri Yaş Etkinlikleri kapsamında, 21 Mart Pazartesi günü Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde bilgi yarışması gerçekleştirilecek. 22 Mart Salı günü ise Karşıyaka, Türk sinemasının duayen ismi Ediz Hun’u ağırlayacak. Usta oyuncu Ediz Hun, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda Yaş Dostu Çevre konulu söyleşide Karşıyaka’nın çınarları ile buluşacak. Ardından saat 14.00’te Hilltown Alışveriş Merkezi sergi alanındaki Bilge Çınarlar Karma Resim Sergisi’nin açılışına katılacak. Sergi, 24 Mart Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek. Saat 18.45’te Hasan Türker Futbol Sahası’nda Karşıyaka-Beşiktaş Masterlar futbol maçı yapılacak. 23 Mart Çarşamba günü ise Kent Balık Restoran’da Yaş Dostu Karşıyaka atölyesi gerçekleştirilecek. Programın son günü olan 24 Mart Perşembe ise kortej ve sokak dansları gösterisi yapılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı